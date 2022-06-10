Portekizli yıldız, geleceği konusunda kararsız olsa da İspanyol ekibini reddedemiyor.

Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva, kendisinin Barcelona'ya transfer olacağına yönelik haberler hakkında net ifadeler kullanmaktan çekiniyor.

Katalan ekibinin, Jorge Mendes ile kısa süre önce görüştüğüne dair haberler üzerine Portekizli oyuncu için bir hamle yapmayı düşündüğü söyleniyor.

Barcelona baş antrenörü Xavi'nin 27 yaşındaki oyuncuya hayranı olduğu söyleniyor, ancak orta saha oyuncusu olası bir transfer hamlesi konusunda karar veremiyor.

Silva’ya, Barcelona ile ilgili sorular sorulduğunda tam olarak bir şey söyleyememesi de kafaları karıştırıyor.

İddiaların kesin olarak asılsız olduğuna dair bir şey söylemeyen başarılı oyuncu, şu anda sadece milli takıma odaklanıyor.

Silva, bu transfer için sezon bittiğinde neler olacağını göreceğiz derken açık kapı bırakıyor.

Bernardo Silva, Barcelona hakkında ne dedi?

Portekiz’in, perşembe günü Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yendiği maçın ardından Barcelona ile olan bağlantıları sorulan Bernardo Silva şöyle konuştu:

"Maalesef cevap veremeyeceğim, çünkü milli takımın ve Manchester City’nin hizmetindeyim.

“Şu anda sadece oynadığım maçlara odaklanarak en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum.

"Sezon bittiğinde neler olacağını göreceğiz."

Silva, City için nasıl bir performans sergiledi?

Benfica ve Monaco’nun eski yıldızı, 2017’de İngiltere’ye gidişinden bu yana City için göze çarpan bir oyuncu oldu.

City, 2021-22 sezonunda Premier Lig şampiyonu olurken Portekizli futbolcu takımı adına kilit bir rol oynadı.

Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta oynadığı 35 maçta sekiz gol attı ve dört asist yaptı.

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