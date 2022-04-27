Liverpool’un stadyumunda oynamayı "cehennem" olarak nitelendiren Etienne Capoue'ye göre Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Anfield'da Villarreal'i 'öldürmeye' çalışacak.

Villarreal, önceki turlarda Juventus ve Bayern Münih karşısında sürpriz galibiyetler kaydederek çarşamba gecesi Liverpool’un rakibi oldu.

Ve İspanyol temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin son dördünde sadece ikinci kez mücadele edecek.

Unai Emery'nin ekibi, Kırmızılara karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak ve Capoue, takım arkadaşlarını Anfield'daki ilk maçta düşmanca bir atmosfer beklemeleri konusunda uyardı.

Capoue, Anfield hakkında ne dedi?

Tottenham ve Watford’un eski orta saha oyuncusu Capoue, geçen yaz Villarreal'e transfer olmadan önce sekiz yıl İngiltere'de oynadı ve Liverpool'un efsanevi stadyumunda oynadığı karşılaşmalarda hoş anıları yok.

33 yaşındaki oyuncu AFP'ye verdiği demeçte, "Anfield bir cehennem, nasıl olduğunu söylemem lazım. Orası tam anlamıyla bir cehennem.

"İngiltere'de bulunduğum en inanılmaz stadyumdu. İster atmosfer, ister oyun tarzı olarak her anlamda inanılmaz. 90 dakika boyunca cehennemde oynuyorsunuz resmen.

"Kendilerini aşıyorlar ve size her alanada sorun olma yeteneğine sahip oyuncuları var.

"Hiç durmuyorlar, her zaman çok hızlılar ve sadece gol atmak istiyorlar. Üstelik gol atsalar bile devam ediyorlar. Durmuyorlar. Kesinlikle nakavt etmek istiyorlar.

"Önlerinde ne veya kimin olduğu umurlarında değil. Liverpool, rakiplerini öldürmek istiyor, hepsi bu” dedi.

Capoue, Villarreal’in şansının düşük olduğunu biliyor

Fransız oyuncu, Liverpool'un kendilerine karşı ezici bir favori olduğunun farkında ve pek çok kişinin Villarreal’e şans tanımaması onu şaşırtmıyor.

Capoue, Juve veya Bayern'e karşı hiçbir korku göstermediğini ve bu anın tadını çıkarmak için Kırmızılara karşı iki maçta da oyunlarını devam ettireceklerini söyledi.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı? Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi söyleme cüretini hiç göstermedik.

"Yarı finaldeki en küçük kulübüz, çeyrek finaldeki en küçük kulüp de bizdik. Biz sadece mutluyuz. Kaybedecek bir şeyimiz yok.

"Juventus veya Bayern'den korkmadığımızı gösteren maçlar oynadık. Umurumuzda değil, onların daha iyi olduğunu biliyoruz.

"Büyük bir takım değiliz, ama futbol aşkı için oynayan ve bu anın tadını çıkarmak isteyen sağlam bir takımız. Çünkü yaşadıklarımız inanılmaz.

"Kimse favori olduğumuzu söyleyemez, çünkü değiliz. Diğer takımlar kimler? Onlar hakkında başka ne söyleyebiliriz?

"Villarreal şehrinde, 50.000 kişi bulunduğunu ve stadyumumuzda 70.000 koltuğumuz olduğunu söylemek kimseyi gücendirmez. Umurumuzda da değil, gerçek bu.”

Villarreal, Şampiyonlar Ligi yarı finaline geldiği süreçte çıktığı birçok maçta favori olmadı.

Ancak, kazanması muhtemelen olanın değil, turu geçmek için daha fazla mücadele edenin galip geldiğini herkese gösterdiler.

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