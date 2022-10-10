Kopenhag'ın yıldız oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Manchester City'yi ve Norveçli golcüyü övdü.

Trabzonspor'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adım atan Kopenhag'ın İsveçli oyuncusu Viktor Claesson, Manchester City'e 5-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından rakiplerini dünyanın en iyi takımı olarak nitelendirdi. Erling Haaland'ın ceza sahası içindeki etkinliğine de vurgu yapan Claesson, City'i Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak nitelendirdi.

Ne söylendi?

"Manchester City şu ana kadar karşılaştığım en iyi takım ve kesinlikle dünyanın en iyi takımı. Bana göre Şampiyonlar Ligi'nin favorisi onlar. Aslında son birkaç yıldır öyleler ama eleme turlarında başarılı olamadılar. Ayrıca artık gerçekten çok iyi bir golcüleri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Daha önce ilk dokunuşları iyi olan, hatasız ve basit oynayan forvetlere sahiplerdi ama şimdi ceza sahasında adeta bir katil olan Erling Haaland'a sahipler. Top ceza sahasına indiği anda gol atmayı başarıyor ve rakiplerine kesinlikle hiçbir şans tanımıyor"

Premier Lig'de sezona dokuz maçta 15 golle başlayan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç maçta beş gol attı. City formasıyla şimdiden 20 gole ulaşan Norveçli santrfor, ligde oynadığı son yedi karşılaşmada da gol atmayı başardı ve bu maçların üçünde hat-trick yaparak uzun yıllar boyunca tekrarlanması güç bir başarıya imza attı.