Ahmed Sayed Zizo, 51. dakikada kırmızılı takımın ilk golünü kaydederek İspanyol ev sahibi Barcelona karşısında Mısır ekibi Ahly adına farkı bire indirdi ve skoru Katalan takımı lehine 2-1'e getirdi.

Ancak Zizo, golünün ardından sahada uzun süre kalamadı; birkaç dakika sonra sakatlanarak Kerim Fuad ile birlikte oyundan çıktı. Faslı teknik direktör Hüseyin Amuta ise sahaya hem Muhammed Magdi Afşa'yı hem de Kerim el-Debis'i sürdü.

Bugün çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" stadında oynanan karşılaşma, Barcelona'nın her yıl yeni sezon başlamadan önce düzenlediği Joan Gamper Kupası hazırlık turnuvasının 61. edisyonu kapsamında gerçekleşiyor.

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Hamza Abdulkerim, eski takımı Ahly karşısındaki özel karşılaşmada 30. dakikada Barcelona adına skoru açmış, ardından Raphinha 45. dakikada penaltıdan ikinci golü ekleyerek ilk yarı Katalan takımının 2-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

18 yaşındaki Mısırlı milli oyuncu, Ahly'nin filelerine golü kaydettikten sonra sevinmeyi reddetti; ellerini başının altına koyarak kırmızı kalenin taraftarlarına bir özür işareti yaptı.

Karşılaşma, Barcelona'ya kalıcı olarak transfer olmasının ardından eski kulübüyle karşı karşıya gelen Hamza Abdulkerim için özel bir öneme sahip; oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında takıma kiralık olarak katılmıştı.

Katalan kulübü, Haziran 2026'da genç oyuncunun kiralık sözleşmesindeki satın alma maddesini aktive ettiğini açıklamış ve oyuncu Barça ile 2029 yazına kadar yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Mısırlı forvet, hazırlık döneminde dikkatleri güçlü bir şekilde üzerine çekti; İsviçre ekibi Basel'e karşı alınan 5-2'lik galibiyette bir gol atarken, İngiliz Birmingham City ile berabere kalınan (2-2) maçta da iki gol kaydetti.

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