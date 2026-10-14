Real Madrid, konuk olduğu Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3'lük son dakika zaferine çevirerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisinden kurtuldu ve bugün çarşamba akşamı "Olimpico" Stadı'nda lig aşamasının ikinci haftası kapsamında oynanan mücadeleden heyecan dolu bir galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, İtalyan ekibinin teknik direktörü olarak 3 yıl geçirdiği Roma'nın inine dönüşünden 24 saat önce kendisine, maçın "Roma ve Gasperini karşısında özel olup olmayacağı" sorulmuştu. Portekizli teknik adam, "Rakibin kim olduğunu unutursam sıradan bir maç olacak" yanıtını vermiş ve bunu unutmaya çalışacağının altını çizmişti.

Ancak maçın gidişatı hiç de sıradan değildi. Real Madrid felaket bir senaryoyla yenilgiye son derece yakınken, ev sahibi ekibin çöküşü ortasında 6 dakika içinde üst üste 3 gol kaydeden Kraliyet ekibi, işleri kendi lehine çevirdi.

Real Madrid, İtalya'nın başkentinde Roma'ya karşı oynadığı maçlardaki üstünlüğünü sürdürerek, 7 ziyaretinde 6. galibiyetini elde etti; buna karşılık yalnızca bir yenilgi aldı.

Real Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini kazandı. İspanyol ekibi sezona bir başka İtalyan takımı olan Inter'i 2-1 yenerek başlamıştı. Roma ise Türk ekibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmasının ardından ilk galibiyetini almayı yine başaramadı.









Sürpriz İtalyan hücumu

Beklenenin aksine maça, "Olimpico" Stadı'ndaki taraftar coşkusundan da faydalanan Roma güçlü bir hücum anlayışıyla başlarken, Real Madrid geriye çekilmek zorunda kaldı.

Thibaut Courtois'in çıkışı olmasaydı Roma maçın ilk çeyrek saatinde 3 gol kaydedebilirdi. Buna karşılık Kraliyet ekibi, İtalyan ekibinin kalesine ilk şutunu atmak için 12. dakikayı beklemek zorunda kaldı.

Roma, 17. dakikada Kouadio Koné'nin sakatlanmasıyla erken bir darbe aldı; oyuncu sahayı ağlayarak terk etmek zorunda kaldı ve yerine takım arkadaşı Niccolo Pisilli oyuna girdi.

Kurtlar, üstünlüğünü 20. dakikada Martin de Roon'un imzasını taşıyan golle skora yansıttı. Hollandalı oyuncu, ceza sahası dışından füze gibi bir şut çekerek Courtois'i avladı.

Ancak yanıt yalnızca 5 dakika sonra Kylian Mbappe'den, ceza sahası dışından benzer bir şutla geldi.

Mourinho'nun değişiklikleri remontadayı getirdi

Real Madrid ikinci yarıya, son dakikaların sıkıntısını yaşamamak adına galibiyet golünü erken bulma umuduyla çıktı, ancak ev sahibi ekip bir başka ani golle onu şaşırttı.

Donyell Malen, ikinci yarının başlama vuruşundan yalnızca 6 dakika sonra hızlı bir kontra atakta topla buluşarak Roma'nın ikinci golünü kaydetti; golde Courtois'in topu Vinicius Junior'a vermesi ve Brezilyalının kontrolü kaybetmesiyle ortaya çıkan ortak hata etkili oldu.

Birkaç dakika sonra Malen, kendisinin ikinci, Roma'nın üçüncü golünü atarak İspanyol ekibinin çilesini artırdı ve maçın son yarım saatine girilmeden farkı iki gole çıkardı.

Malen, Real Madrid'in savunma arkasına atılan ara pasını alarak Courtois ile karşı karşıya kaldı ve topu rahatlıkla ağlara gönderdi.

Real Madrid, 68. dakikada Mbappe'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ikinci golünü atmasıyla maça döndüğünü düşündü, ancak hakem Fransız yıldızın ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Buna rağmen oyuna sonradan giren Carlos Espi, 82. dakikada altı pas içinde kaleciden dönen topu tamamlayarak farkı bire indirmeyi başardı.

Normal sürenin bitimine 5 dakika kala bir diğer yedek oyuncu Endrick, bir korner vuruşundan gelen nefis ortayı kafayla ağlara göndererek son dakikalarda beraberlik golünü kaydetti.

Herkes maçın beraberlikle sona ereceğini düşünürken, Antonio Rüdiger normal sürenin son dakikasında bir başka korneri ağlara göndererek son dakika golüyle üç puanı Real Madrid'e kaptırdı.