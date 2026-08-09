Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane, Mısır ekibi Ahly'deki kısa serüvenine son verdi. Katar ekibi El Şamal, bugün pazar akşamı, uluslararası orta saha oyuncusuyla resmen anlaştığını açıkladı. Böylece oyuncu, 2026-2027 futbol sezonundan itibaren Katar Ligi'nde yeni bir deneyime başlayacak.

El Şamal, Ben Romdhane'ın takıma katılmasının, sahip olduğu teknik yetenekler ve çeşitli kulüplerdeki kariyeri boyunca edindiği tecrübelerin yanı sıra Tunus Milli Takımı'ndaki uluslararası varlığı sayesinde ekibe güçlü bir katkı sağlamasını umuyor.

El Şamal, Mohamed Ali Ben Romdhane'ın takıma gerçek bir katkı sunmasını sağlayacak yüksek teknik yeteneklere sahip olduğunu vurgularken, oyuncunun Mısır ekibi Ahly ve Tunus ekibi Espérance'daki önceki deneyimleri boyunca edindiği tecrübelere ve Tunus Milli Takımı'nı temsil etmesine dikkat çekti.

Tunuslu oyuncu sağlık kontrollerini başarıyla geçti ve yeni 2026-2027 futbol sezonuna hazırlık kapsamında derhal El Şamal antrenmanlarına katılacak.

Doha Bank Yıldızlar Ligi'nin yeni sezonu 20 Ağustos'ta başlayacak. El Şamal ise müsabakadaki ilk maçını, ilk hafta karşılaşmaları kapsamında El Arabi ile karşı karşıya geleceği 21 Ağustos'ta oynayacak.

Geçen sezon Ahly ile düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmakta zorlanan Ben Romdhane, yeni deneyiminde ilk on birdeki güçlü varlığını yeniden kazanmayı arzu ediyor.

Ben Romdhane'ın Ahly ile rakamları

Ahly, 27 yaşındaki Mohamed Ali Ben Romdhane'ın, kırmızı kalede geçirdiği ve ilk on birde düzenli olarak yer edinmeyi başaramadığı bir sezonun ardından ayrılışını açıklamıştı.

Tunuslu oyuncu, Ahly ile çeşitli turnuvalarda 33 maça çıktı, bu maçlarda 2 gol kaydetti ve takımın Mısır Süper Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı.

Mohamed Ali Ben Romdhane, Tunus ekibi Espérance'tan ayrılmasının ardından Macar ekibi Ferencváros ile başarılı bir deneyim yaşadıktan sonra, 2025 yazında bu kulüpten Ahly'ye katılmıştı.

Ahly ile yalnızca bir sezonun ardından oyuncu, yeni bir meydan okumaya atılmaya karar verdi ve Katar ekibi El Şamal'a transfer olarak profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Orada daha fazla forma şansı bulup parlaması umuluyor.