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FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

Çeviri:

Videoyla: Hamza Abdülkerim, Ahly ile imzaladıktan sonra: Flick bana güven veriyor

H. Abdelkarim
Barcelona
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Mısır
İspanya

Olağanüstü bir deneyim

Barcelona forması giyen genç yıldız forvet Hamza Abdülkerim, Juan Gamper Kupası kapsamında Spotify Camp Nou'da iki takımı karşı karşıya getiren hazırlık maçında eski takımı Al Ahly'ye karşı hem oynamaktan hem de gol atmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Maç, büyük bir taraftar kitlesine ve İspanya şampiyonu ile Afrika şampiyonu arasında yüksek taktiksel bir çekişmeye sahne oldu. Ardından Barcelona, ilk yarıda Hamza Abdülkerim ve Raphinha'nın golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Al Ahly ise ikinci yarının başında Ahmed Mustafa Zizo'nun golüyle farkı bire indirdi.

Hamza, karşılaşmanın ardından Barcelona'ya yakın gazeteci Eşref bin Ayad'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok şükür, elbette farklı bir his. Camp Nou'da oynadığım için mutluyum, benim için çok özel bir gece."

Genç forvet, eski takımıyla karşılaşması hakkında ise duygularının karışık olduğunu vurgulayarak, Al Ahly'ye karşı ve Camp Nou büyüklüğünde bir statta oynamanın kariyerinde istisnai bir deneyimi temsil ettiğini belirtti.

Hamza, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın A takımıyla geçirdiği ilk haftalar hakkında da şunları söyledi: "Çok şükür bana büyük bir güven veriyor, goller attım ve gruba iyi bir şekilde uyum sağladım."

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Al Ahly SC
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Hamza, karşılaşma boyunca kendisine destek veren Arap taraftarlara da teşekkür mesajı gönderdi ve şöyle konuştu: "Çok teşekkürler vallahi, taraftar bugünü hak etti."

Hamza Abdülkerim, Barcelona adına Al Ahly ağlarına bir gol atmış ve eski kulübüne saygısından dolayı gol sevinci yaşamayı reddederek şükür secdesine kapanmıştı.

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