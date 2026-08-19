Mısır ekibi Al Ahly'nin file bekçisi Mohamed El Shenawy, 90+1. dakikada Anthony Gordon'un kullandığı penaltıyı kurtararak parladı ve Barcelona'nın üçüncü golü eklemesini engelledi. İki takım bugün çarşamba günü Juan Gamper Kupası kapsamında "Spotify Camp Nou" sahasında karşı karşıya geldi.

Maçın hakemi, Gordon'un Al Ahly'nin sağ beki Ahmed Eid tarafından düşürülmesinin ardından penaltı vermişti; ancak İngiliz milli oyuncu bunu gole çeviremedi ve maç Katalan ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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Mısır milli oyuncusu Hamza Abdelkarim, 30. dakikada eski takımının filelerini havalandırarak Barcelona adına skoru açmıştı; ardından Raphinha 45. dakikada penaltıdan ikinci golü ekledi.

51. dakikada Ahmed Sayed Zizo, Blaugrana filelerine bıraktığı sert bir vuruşla tamamladığı bir pozisyonda farkı Al Ahly lehine bir gole indirdi.

Kırmızı ekibin oyuncuları, 72. dakikada Ahmed Nabil Koka'nın, Barça'nın genç oyuncusu Bryan Fariñas'ın bir ortayı uzaklaştırma girişimi sırasındaki temasının ardından yere düşmesiyle penaltı istediler; ancak hakem oyunun devamına hükmetti.

Karşılaşma, tarihte ilk kez bir Afrika takımının katılımına sahne olan 61. Juan Gamper Kupası kapsamında oynandı.

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