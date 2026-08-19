İnanması güç bir olayda, Juventus'un savunmacısı Federico Gatti bir hazırlık maçında sakatlandı. Ancak sürpriz olan şey, buna neden olanın rakip bir oyuncu değil, sahaya giren kendi takımının taraftarlarından biri olmasıydı.

Gatti, Juventus'u yedek takımıyla karşı karşıya getiren hazırlık maçının ilk yarısının bitiminin ardından ayak bileğinden sakatlandı. "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre bu olay, oyuncuyu İtalya Ligi'nin açılış haftasındaki maçtan mahrum bırakabilir.

Sahaya atlayan taraftar kendi takımının oyuncusunu sakatladı

Olay, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından, Gatti'nin tribünlerdeki taraftarları selamlamak için saha içinde kalmasıyla başladı.

İtalyan savunmacı taraftarları selamlamakla meşgulken, aralarından bir kısmı fark edilmeden arkasından sahaya atladı.

Sahaya ulaşan ilk taraftar durmaya çalıştı, ancak dengesini kaybederek çimde kaydı ve Gatti'ye çarparak onu yere düşürdü.

Çarpışma, Juventus'un savunmacısının ayak bileğinden sakatlanmasına neden oldu ve tuhaf bir görüntüde oyuncu, taraftarlarla kutlamaya devam etmek yerine sakatlığın etkisiyle sahayı terk etti.

Lig açılışında muhtemel eksiklik

Gatti, sakatlığı nedeniyle salı günü Juventus'un antrenmanına katılamadı. Takımın İtalya Ligi'ndeki serüveninin açılışında Frosinone karşısında yer alması ise neredeyse imkânsız hâle geldi.

Sezona doğal bir şekilde hazırlanan oyuncunun, tamamen maç bağlamının dışındaki bir olay yüzünden sakatlık yaşaması, kulübün teknik heyetini zor bir duruma soktu.

Olay, yedek takıma karşı oynanan geleneksel hazırlık maçının düzenlenme biçimi konusunda Juventus içinde soru işaretleri yarattı.

Bu karşılaşma genellikle, taraftarlara oyunculara yaklaşma ve sezonun açılışını kutlama fırsatı vermek amacıyla kutlama havasında oynanıyor. Ancak birden fazla kez saha içine girişlere sahne oldu ve bu da sorunlara yol açtı.

Gatti'nin sakatlığının ardından İtalyan kulübü, kutlama havasının ilk takım oyuncularından birinin sakatlanmasına dönüştüğü tuhaf bir görüntünün tekrarını önlemek için bu maçın formatını yeniden gözden geçirme seçeneğiyle karşı karşıya kaldı.

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