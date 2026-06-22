Videoda... Salah'ın dansı, tarihi başarının ardından Kanada sokaklarını coşturdu

Kanada’nın Vancouver kentindeki caddeler, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası 7. Grup maçlarında Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen skoru 3-1’e çevirerek tarihi bir zafere imza atmasının ardından gürültülü bir Mısır karnavalına dönüştü.

Mohamed Salah ve takım arkadaşlarının, kalabalık taraftarlarla kutlama yapmak için kaldıkları otelden dışarı çıktıklarını gösteren videolar yayıldı. Mısırlı yıldız, seyircilerle dans edip tezahüratlara katılarak, tüm dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyayı coşturan spontane anlara imza attı.

Maçın ardından Salah, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: “Bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum, bu tüm oyuncular ve teknik ekip için muhteşem bir başarı.”

Firavunlar’ın yıldızı sözlerine şöyle devam etti: “Grup birincisi olarak bir sonraki tura yükselme şansımız var ve yıllar geçtikçe Mısır halkı bunu tarihimizin en büyük başarısı olarak hatırlayabilir.”

Oyuncu şöyle açıkladı: “Milli takım, özellikle ikinci yarıda iyi bir maç çıkardı. Firavunlar, 3 gol atmanın yanı sıra rakip kaleyi defalarca tehdit ederek Yeni Zelanda karşısında üstünlük kurdu.”

Mısırlı yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Milli takım olarak, Mısırlı taraftarları mutlu etmek ve Dünya Kupası’nda mümkün olan en ileri noktaya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız.”

Salah, açıklamalarına şöyle devam etti: “Grup lideriyiz, ancak önümüzdeki maç çok önemli. Bugün kutlama yapacağız ve yarından itibaren üçüncü turda İran maçına hazırlanacağız.”