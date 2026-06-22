Videoda: Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki tarihi golcüsü Muhammed Salah

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci tur maçında, bugün Pazartesi günü “BC Place” Stadyumu’nda Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen skoru 3-1’e çevirerek değerli bir galibiyet elde etti.

Maça güçlü bir başlangıç yapan Yeni Zelanda Milli Takımı, 15. dakikada skoru açmayı başardı. Vin Sorman, ceza sahası içindeki mükemmel bir ortayı karşıladı ve Mısırlı oyuncuların savunmadaki zayıflığını değerlendirerek, kaleci Mustafa Şubayir'in kalesine güçlü bir kafa vuruşuyla topu gönderdi.

İkinci yarıda ise Firavunlar maça yeniden ortak oldu ve 58. dakikada Mustafa Zico eşitliği sağladı. Gol, Muhammed Hani’nin ceza sahası içine gönderdiği muhteşem bir ortanın ardından geldi; Zico’nun güçlü kafa vuruşu, Yeni Zelanda kalecisinin eline çarptıktan sonra ağlara gitti.

Mısır milli takımı, öne geçmek için baskısını sürdürdü ve 67. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle bunu başardı. Gol, hızlı ve organize bir atak sonrasında geldi. Top, Mısır milli takım kaptanına ulaştı; kaptan da topu Mustafa Zico’ya pasladı. Zico ise muhteşem bir teknik dokunuşla topu topuğuyla Salah’a geri gönderdi; Salah da ceza sahası içinden, Yeni Zelanda kalecisinin sağından topu ağlara gönderdi.

Mısır Milli Takımı, 82. dakikada yedek oyuncu Mahmud Trezeguet'in attığı üçüncü golle üstünlüğünü pekiştirdi. Trezeguet, ceza sahası içinde mükemmel bir köşe vuruşuna yükseldi ve Yeni Zelanda kalecisinin kurtaramayacağı kadar güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Maçta, beraberlik golünü atan ve galibiyet golünün asistini yapan Mustafa Zico, dikkat çekici bir performans sergiledi ve tarihi bir başarıya imza attı. İstatistik ağı “Opta”, Zico’nun Dünya Kupası tarihinin aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Mısır milli takım oyuncusu olduğunu belirtti.

Mohamed Salah ise Mısır milli takım formasıyla tarihe adını yazmaya devam etti ve Dünya Kupası'ndaki gol sayısını üçe çıkardı. Fransız "Stats Foot" ağı, Salah'ın iki gol atan Abdurrahman Fawzi'yi geçerek Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olduğunu belirtti.

Aynıkaynak, Muhammed Salah’ın milli takımlar düzeyinde Afrika’nın en skorer oyuncularına daha da yaklaştığını da ekledi. Salah, uluslararası maçlardaki gol sayısını 68’e çıkararak 69 golü bulunan Hüsam Hasan’ın hemen arkasına yerleşti. Listeye ise 79 golle Zambiyalı Godfrey Chitalu liderlik ediyor, Onu 71 golle Malavi'den Kina Feri ve 65 golle Didier Drogba izliyor.