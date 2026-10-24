Chelsea'nin Belçikalı kalecisi Mike Penders, bugün cumartesi Stamford Bridge'de İngiltere Premier Lig kapsamında oynanan karşılaşmanın 77. dakikasında ciddi bir hata yaparak takımına Tottenham karşısında bir gol maliyetine yol açtı.

Penders, bir önceki Everton karşılaşmasında çenesinden sakatlanan ve kendisini birkaç hafta sahalardan uzak tutacak bir ameliyat geçiren asıl kaleci Emiliano Martinez'in yokluğunda maça çıktı. Böylece genç Belçikalı, Londra derbisinde ilk 11'de forma giyme fırsatı buldu.

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77. dakikada Penders, bir köşe vuruşunu yumruğuyla uzaklaştırmaya çalıştı; ancak top garip bir şekilde ters yönde kendi kalesine doğru gitti ve Chelsealı bir oyuncu topu çıkarmayı başarmadan önce çizgiyi geçti. Böylece skor konuk takım lehine 1-0 oldu.

31 Temmuz 2005 doğumlu Penders 21 yaşında olup boyu iki metreye ulaşıyor. Kariyerine Genk kulübünde başladı ve bu takımla ilk kez A takım seviyesinde Temmuz 2024'te sahaya çıktı; ardından bir yıl önce üzerinde anlaşılan transferin tamamlanmasıyla 2025 yazında Chelsea'ye geçti.

Kaleci, 2025-2026 sezonunu Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak geçirdi; bu takımla çeşitli kulvarlarda 52 maça çıktı ve 12 karşılaşmada kalesini gole kapattıktan sonra Chelsea'ye döndü.

Penders, Premier Lig'de ilk kez bu ayın 17 Ekim günü Everton karşılaşmasında, Martinez'in sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalmasının ardından yedek olarak sahaya çıkmıştı. Böylece 21 yaş 78 günlük haliyle Premier Lig tarihinde Chelsea formasıyla sahaya çıkan en genç kaleci oldu.



