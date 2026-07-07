Videoda: Ammota’nın sözleri, Mısır-Arjantin maçı öncesinde umutları alevlendiriyor

Bu Salı akşamı futbolseverlerin gözleri, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır milli takımı ile Arjantin milli takımı arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya çevrilmiş durumda; Mısır milli takımı, Al-Ahly kulübünün teknik direktörü Faslı El-Hussein Ammouta’dan aldığı destekle iyimser bir havaya büründü. Ammouta, Mısır milli takımının turnuvadaki tarihi yolculuğuna devam etmesini dilediğini ifade etti.

Mahmud El-Khatib başkanlığındaki Al-Ahly kulübü, daha önce Walid Salah El-Din'in yerine Wael Gomaa'yı futbol direktörü olarak atadığını duyurmuştu. Bu atama, Danimarkalı Jes Torup'un yerine takımın teknik sorumluluğunu devralan Faslı El-Hussein Ammouta'nın liderliğindeki yeni teknik kadro kapsamında gerçekleşti.

Al-Ahly'nin teknik direktörü olarak tanıtıldığı basın toplantısında Ammouta şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansları nedeniyle Mısır ve Fas'ı tebrik etmek istiyorum. Mısır milli takımına Arjantin karşısında başarılar diliyorum ve çeyrek finale yükselmesini umuyorum."

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında bugün Salı akşamı Atlanta Stadyumu'nda, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Arjantin Milli Takımı, Yeşil Burun Adaları karşısında büyük bir sürprizden kıl payı kurtulduktan sonra, uzatmalara gidilen maçta 3-2'lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek zorlu bir mücadelenin ardından son 16 turuna yükseldi.

Öte yandan Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek, bu turnuvada tarihe adını yazmaya devam etti ve Firavunlar, son 16 turuna yükseldi.