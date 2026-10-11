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Videoda: Ahly, Zamalek'i devirip geçici olarak zirveye yükseldi

Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Mısır

Ahly, Mısır derbisini Zamalek karşısında 2 golle kazandı

Al Ahly, Mısır futbolunun zirve mücadelesinde ezeli rakibi Zamalek'i pazar akşamı Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

İlk yarının hâkimi olan Al Ahly, 39. dakikada Mohamed Hany'nin şutuyla ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Zamalek ikinci yarıda, oyuncusu Chico Banza'nın dikkat çeken hareketliliğinin ardından toparlandı.

Zamalek birden fazla pozisyonda fileleri havalandırmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Mostafa Shoubeir'in çıkışları buna engel oldu.

80. dakikada ise Moncef Bakrar, ceza sahası dışından sert bir şutla ikinci golü kaydederek kırmızı devin üstünlüğünü pekiştirdi.

Al Ahly puanını 16'ya yükseltti ve Pyramids ile Ceramica Cleopatra maçının sonucu beklenirken geçici olarak Mısır Ligi'nin zirvesine oturdu.

Şampiyon Zamalek ise 13 puanda kalarak ligde üçüncü sırada yer aldı.

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