Real Madrid, El Clásico öncesinde yeni bir ikna edici galibiyetle taraftarlarının beklentilerini zirveye taşıdı. Son dönemdeki etkileyici performanslarını sürdüren ekibin adeta söylediği ise şuydu: "Şimdi bize Barcelona'yı getirin."

Beyazlı ekip, bu akşam "Santiago Bernabéu" sahasında oynanan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada konuğu Leipzig'i 4-1 yenerek rahat bir galibiyet elde etti. Bu aynı zamanda, gelecek pazar günü İspanya Ligi'nde Barça'ya karşı oynanacak El Clásico mücadelesi öncesindeki son maçtı.

Böylece teknik direktör José Mourinho'nun takımı, Roma, Sevilla ve Leipzig maçlarında sırasıyla sergilediği etkileyici seviyelerin ardından sakin sinirler ve yüksek moralle El Clásico mücadelesine girebilir. Hatta bu sezon Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik ilk yenilgisini alarak gelen rakibine moral olarak üstünlük kuruyor.

Barcelona daha önce Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisi ve etkileyici performansı göz önüne alındığında El Clásico'yu kazanmaya aday taraf olsa da, beyazlı ekibin uyanışının ardından terazi artık neredeyse eşit görünüyor.

Leipzig ilk yarıda Real Madrid kalesine yönelik tehlike işaretleri gösterdi, ancak Thibaut Courtois parladı; ev sahibi ekibin oyuncuları ise özellikle ikinci yarıda büyülerini sergiledi.

İlk iki haftada Inter Milan ve Roma'yı mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde tam not alarak 9 puana ulaştı ve genel klasmanda dördüncü sıraya yerleşti; Alman ekibinin puanı ise 3'te kalarak 27. sırada donup kaldı.





Courtois parladı, Silva öne geçirdi

Real Madrid ilk yarının gidişatına hâkim oldu ve bir golle önde çıktı, ancak kalecisi Thibaut Courtois'nın birden fazla kez parlaması olmasaydı kendisine pahalıya mal olabilecek tehlikeli ataklara da maruz kaldı.

Arda Güler sağ kanatta rahatsızlık yarattı; birçok kez ileri atıldı ve ortalar yaptı, bunların en tehlikelisi 15. dakikadaydı, ancak Kylian Mbappé bunu gole çeviremedi.

Courtois ilk yarıda iki önemli pozisyonda kalesini korudu; ilki 28. dakikada ceza sahası içinden gelen bir şutu önlerken, ikincisi 41. dakikada bir birebir pozisyonunu kapatırken gerçekleşti.

Kendi adına Jude Bellingham, 39. dakikada ceza sahası dışından çıkardığı füze gibi bir şutla Alman kalesini tehdit etti, ancak top üst direğin üzerinden auta gitti.

İlk yarının bitmesine iki dakika kala Bernardo Silva, Güler'in çıkardığı bir şutun takibinden İspanyol ekibinin ilk golünü kaydetti ve altı pas içinde kaleciyi yanılttı.

Mbappé büyüledi, Diomande eski takımına gol attı

İkinci yarının başlamasıyla Real Madrid üç puanı erkenden garantiye almak için baskısını artırdı ve 6 dakika sonra istediğine ulaştı.

Bellingham sol taraftan ileri atıldı ve kusursuz bir orta çıkardı; Mbappé bu topa kafayla vurdu, Güler ise topu Alman filelerine gönderdi.

İkinci golün ardından daha fazla özgüven kazanan Real Madrid, topa hâkim oldu ve hatta Leipzig kalesini tehdit etmeyi sürdürerek Alman ekibinin olası herhangi bir sürprizini ortadan kaldırdı.

Mourinho, 70 dakika sonra Vinicius Junior'ı oyundan almayı tercih etti; Brezilyalı oyuncu seviyesini geri kazanamayınca Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi oyuna sürdü.

Maçın 2-0'lık temiz bir sonuçla biteceğine işaret ettiği bir anda, Mbappé yedek Diomande'den aldığı topu uzak köşeye göndererek harika bir gol kaydetti; kaleci topa yetişemedi.

Leipzig eli boş dönmeyi reddetti; Christoph Baumgartner'ın pasının ardından Real Madrid savunmacılarının hatalı konumlanmasından yararlanan Tidiam Gomis aracılığıyla yüz kurtaran bir gol kaydetmeyi başardı.

Kendi adına Diomande, Faslı yedek Brahim Díaz'ın pasından yararlanarak çıkardığı füze gibi bir şutla Real Madrid'in dörtlüsünü tamamladı ve eski takımının filelerini sarstı.