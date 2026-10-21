Real Madrid, El Clasico öncesinde yeni ve ikna edici bir galibiyetle taraftarlarının beklenti seviyesini yükseltti; son dönemdeki etkileyici performanslarını sürdürerek adeta "Barcelona'yı getirin bize artık" dercesine konuştu.

Kraliyet ekibi, çarşamba akşamı "Santiago Bernabeu" stadında oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında yer alan karşılaşmada konuğu Leipzig'i 4-1 mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti. Bu maç aynı zamanda pazar günü İspanya Ligi'nde Barça'ya karşı oynanacak El Clasico mücadelesi öncesindeki son maçtı.

Böylece teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, El Clasico mücadelesine sinirleri sakin ve sırasıyla Roma, Sevilla ve Leipzig maçlarındaki etkileyici performanslarının ardından yüksek bir moralle girebilir. Dahası, bu sezon Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik ilk yenilgisini alan rakibine karşı moral olarak üstün durumda.

Barcelona daha önce La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisi ile etkileyici performansı göz önüne alındığında El Clasico'yu kazanmaya aday taraf olarak görünse de, Kraliyet ekibinin uyanışının ardından terazi artık neredeyse dengeye gelmiş görünüyor.

Leipzig, ilk yarıda Real Madrid kalesine yönelik tehlike işaretleri göstermişti ancak Thibaut Courtois parladı; buna karşılık ev sahibi ekibin oyuncuları, özellikle ikinci yarıda büyülerini sahaya yansıttı.

İlk iki haftada Inter Milan ve Roma'yı mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde tam puanla devam ederek 9 puanla genel klasmanda dördüncü sıraya yükseldi. Alman ekibinin puanı ise 3 puanda kalarak 27. sırada donup kaldı.

Courtois parlıyor, Silva öne geçiriyor

Real Madrid, ilk yarının gidişatına hâkim oldu ve 1 golle önde çıktı. Ancak Leipzig tarafından da tehlikeli ataklara maruz kaldı; kalecisi Thibaut Courtois'nın birden fazla fırsatta gösterdiği parlak performans olmasaydı bu ataklar kendisine pahalıya mal olabilirdi.

Arda Güler sağ kanatta rahatsızlık yarattı; birden fazla kez hücuma kalktı ve ortalar yaptı. Bunların en tehlikelisi 15. dakikadaydı ancak Kylian Mbappe bunu gole çeviremedi.

Courtois, ilk yarıda iki belirgin anda kalesini korudu. Bunların ilki 28. dakikada ceza sahası içinden gelen ani bir şutu kurtarmasıydı; ikincisi ise 41. dakikada bir birebir pozisyonunu önlemesiydi.

Öte yandan Jude Bellingham, 39. dakikada ceza sahası dışından çektiği füze gibi bir şutla Alman kalesini tehdit etti ancak top üst direğin üzerinden auta çıktı.

İlk yarının bitimine iki dakika kala Bernardo Silva, Güler'in çektiği topun takibinde İspanyol ekibinin ilk golünü kaydetti ve altı pas içinde kaleciyi aldatarak topu ağlara gönderdi.

Mbappe büyülüyor, Diomande eski takımına gol atıyor

İkinci yarının başlamasıyla Real Madrid, üç puanı erken garantilemek için baskısını artırdı ve 6 dakika sonra istediğini elde etti.

Bellingham sol taraftan hücuma kalktı ve ustaca bir orta yaptı; Mbappe bu topa kafayla vurdu, Güler ise Alman filelerine gönderdi.

İkinci golün ardından daha büyük bir özgüven kazanan Real Madrid, topa hâkim oldu ve dahası Leipzig kalesine yönelik tehdidini sürdürerek Alman ekibinin olası herhangi bir sürprizine son verdi.

Mourinho, 70. dakikadan sonra formunu geri kazanamayan Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'ı oyundan almayı tercih etti ve yerine Fildişi Sahilli Yan Diomande'yi sahaya sürdü.

Maçın 2-0'lık temiz bir skorla bitmeye doğru gittiği gösterirken Mbappe, yedek oyuncu Diomande'den aldığı topu uzak köşeye gönderdiği muhteşem bir golle ağları sarstı; kaleci topa yetişmekte başarısız oldu.

Leipzig ise eli boş dönmeyi reddetti ve Christoph Baumgartner'in pasının ardından Real Madrid savunmacılarının hatalı pozisyonlanmasından yararlanan Tidiam Gomis aracılığıyla onur golünü kaydetti.

Öte yandan Diomande, yedek Faslı Brahim Diaz'ın pasından yararlanarak çektiği füze gibi bir şutla Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti ve eski takımının filelerini sarstı.