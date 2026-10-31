Roma, cumartesi akşamı İtalya Serie A'nın onuncu haftasında konuk ettiği Udinese'yi 5-2 mağlup etti.

Roma, puanını 24'e yükselterek Serie A puan tablosunda üçüncü sıraya yerleşti ve zirvedeki ikili Inter ve Lazio'nun bir puan gerisinde kaldı. Udinese ise 5 puanda kalarak sondan bir önceki sırada yer aldı.

Calciomercato sitesi, maçın öne çıkan detaylarını aktardı. Bu sezonun en kötü dönemlerinden birini yaşayan Udinese ile karşılaşan Roma için işler oldukça kolaydı.

Roma adına skoru 10. dakikada Bryan Cristante açtı. Cristante, Wesley'nin ortasından yararlanarak kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Sonraki dakikalarda ise Matias Soule ve Donyell Malen'in şutlarının direğe çarpmasıyla Roma iki net fırsattan yararlanamadı.

Ancak konuk takım, üstünlüğünü pekiştirmek için fazla beklemedi. Rodrigo Mora, 32. dakikada Cristante'nin ceza sahası içindeki ara pasının ardından ikinci golü kaydetti.

Yalnızca iki dakika sonra Malen, Soule'den aldığı pasın ardından topu kontrol ederek sol ayağıyla ağlara göndererek konuk ekibin üçüncü golünü ekledi.

38. dakikada ise Evan Ndicka, Soule'nin kullandığı kornerde kafa vuruşuyla topu gole çevirerek Roma'nın dördüncü golünü attı. Bu sırada Bluenergy Stadyumu tribünleri Udinese oyuncularını yuhalayarak protesto etti.

İkinci yarıda ise Roma'nın performansı, büyük üstünlüğünün verdiği rahatlıkla kısmen düştü. Teknik direktör Gasperini de bazı oyuncularına dinlenme fırsatı vermek için çeşitli değişiklikler yaptı. Bu durum Udinese'ye inisiyatifi yeniden ele geçirme ve skorda geri dönüş deneme fırsatı tanıdı.

50. dakikada Nicolo Zaniolo, eski takımının ağlarına Udinese'nin ilk golünü kaydetti. Lennon Miller'ın ceza sahası dışından çektiği şut bir savunmacıya çarparak kaleci Gollini'yi topu uzaklaştırmaya zorladı ve top, onu ağlara gönderen Zaniolo'ya ulaştı.

78. dakikada Matteo Palma, Hassane Kamara'nın uzaklaştırdığı topu değerlendirerek muhteşem bir vole vuruşuyla doğrudan ağlara göndererek Udinese'nin ikinci golünü ekledi. Unai Gomez, 84. dakikada sağ direğin yanından geçen sert bir şutla farkı daha da azaltmaya yaklaştı; Gollini topu takip etmek için yerlere uzanmak zorunda kaldı.

Ancak Udinese'nin dirilişi tamamlanamadı; hücum girişimleri sona ererken Roma son darbeyi indirdi. Uzatma dakikalarının ikincisinde Daniele Ghilardi, Castro'nun pasından yararlanarak arkadan hücuma çıktı ve sert bir şutla topu ağlara göndererek Roma'nın beşinci golünü kaydetti.