İspanyol ekibi Barcelona, Mısır ekibi Al Ahly karşısındaki öne geçişini pekiştirdi. Raphinha, bu akşam çarşamba günü "Spotify Camp Nou" sahasında oynanan Joan Gamper Kupası maçında Katalan takımının ikinci golünü (2-0) penaltıdan kaydetti.

Gol 45. dakikada geldi. Hakem, Raphinha'nın düşürülmesinin ardından onun lehine penaltı kararı verdi ve Brezilyalı oyuncu bu penaltıyı başarıyla kullanarak topu Mısırlı milli kaleci Mustafa Şubeyr'in sağına gönderdi.

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Al Ahly'nin eski oyuncusu Hamza Abdülkerim, sol bek Alejandro Balde'nin yerden yaptığı pasın ardından 30. dakikada Barcelona adına skoru açan isim olmuştu.

18 yaşındaki oyuncu, golü kaydettikten sonra sevinç göstermeyi reddetti ve ellerini başının altına koyarak kırmızı kalenin taraftarlarından özür diler bir işaret yaptı.

Maç, kalıcı olarak Barcelona'ya transfer olmasının ardından eski takımıyla karşılaşan Hamza Abdülkerim için özel bir önem taşıyor. Oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak takıma katılmıştı.

Katalan kulübü, Haziran 2026'da genç oyuncunun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye soktuğunu açıkladı ve oyuncu, Barça ile 2029 yazına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Mısırlı forvet, hazırlık döneminde dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti; İsviçre ekibi Basel karşısında alınan 5-2'lik galibiyette bir gol kaydetti, ayrıca İngiliz ekibi Birmingham City ile 2-2 berabere kalınan maçta iki gol attı.

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