Roma, iki yarıda da dengelerin değiştiği karşılaşmada ikinci yarıdaki etkili hücum oyunuyla fark yaratarak Parma deplasmanından 5-1'lik farklı bir galibiyetle döndü. Başkent ekibi böylece ligdeki yenilmezlik serisini sürdürürken Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Paris Saint-Germain'e de güçlü bir mesaj gönderdi.

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Roma bu sonuçla Serie A'da bu sezon yenilgisiz serisini korurken başkent ekibi, zirve yarışında lider durumdaki komşusu Lazio üzerindeki baskısını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Parma, daha ilk dakikada Mariano Troilo ile golü bulmaya çok yaklaştı ancak kaleci Mile Svilar şutu kurtardı. Parma dokuzuncu dakikada yeniden etkili oldu; Emanuele Valeri'nin ortasına Nesta Elphege yükseldi ancak kafa vuruşu üstten auta gitti. Roma ise 12. dakikada Nahuel Molina'nın şutuyla karşılık verdi, bu vuruşu kaleci Giovanni Davara kurtardı. 15. dakikada ise Gianluca Mancini kafa vuruşuyla bir fırsatı daha değerlendiremedi.

Parma, konuk ekibin kalesini tehdit etmeyi sürdürdü ve 18. dakikada Emanuele Valeri takımını öne geçirmeye çok yaklaştı ancak Svilar kafa vuruşunu kurtardı. Sonraki dakikalarda iki takım da pozisyonlar buldu; bunların en dikkat çekenleri 23. dakikada Giovanni Fabiani'nin direğin yanından auta çıkan kafa vuruşu ve 27. dakikada Manu Koné'nin üstten auta giden denemesiydi. Svilar 33. dakikada Mandala Keita'nın şutunu da kurtarırken Parma savunması Roma'nın birden fazla tehlikeli atağını uzaklaştırdı. Ancak Roma sonunda eşitliği bozmayı başardı.

Öne geçiren gol 39. dakikada geldi. Donyell Malen, Emanuel Lolli'nin ortasını sağ ayağıyla ağlara göndererek Roma'yı üstünlüğe taşıdı.

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Parma ilk yarı sona ermeden karşılık vermeye çalıştı ancak denemeleri gol getirmedi ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Roma skoru büyütmek için baskısını sürdürdü; Nahuel Molina 48. dakikada kalenin yanından auta giden bir şut çekti, ardından Paulo Dybala 52. dakikada Parma kalecisini yokladı ancak Giovanni Davara bu şutu kurtardı.

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Ne var ki ev sahibi ekip 54. dakikada hızlı bir kontra atakla eşitliği yakaladı. Parma'nın forveti Nesta Elphege, orta sahanın gerisinden büyük bir süratle tek başına ilerleyip ceza sahasının sınırına kadar geldi ve ceza sahası dışından kaleci Svilar'ın sağına vurdu.

Roma'nın yeniden öne geçmesi uzun sürmedi. Malen, 68. dakikada Parma savunmasının hatası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve sağ ayağıyla alt köşeye vurarak takımını yeniden öne geçirdi, karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

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Sadece üç dakika sonra Rodrigo Mora, 71. dakikada organize bir atağı ceza sahası içinden kalenin ortasına giden şutuyla tamamlayarak konuk ekibin üçüncü golünü attı ve takımına skorda rahat bir üstünlük sağladı.

77. dakikada Roma, ev sahibine dördüncü darbeyi vurdu. Wesley'nin ortasında Malen, ceza sahası içinden sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı ve Hollandalı forvet kişisel üçlemesini tamamladı. "Hat-trick"

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Parma kalan dakikalarda farkı azaltmaya çalıştı ancak Hans Nicolussi Caviglia ve Enrico Del Prato'nun denemeleri skoru değiştirmedi. Davara ise 82. dakikada Matías Soulé'nin şutunu kurtardı.

Malen, maçın "süper hat-trick" imzası atmadan bitmesine izin vermedi ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda karşılaşmadaki dördüncü, Roma'nın ise beşinci golünü kaydetti. Hollandalı oyuncu kaleciyi geçtikten sonra dar açıdan vurdu ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

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Roma, 12 haftanın ardından puanını 30'a yükseltti ve 32 puanla zirvede bulunan Lazio'yu takip etmeyi sürdürdü.