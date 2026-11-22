Milan, Serie A'daki galibiyet serisini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, ligin 12. haftasında bugün pazar günü Frosinone'yi 5-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

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Milan'ın gollerini 4. dakikada kendi kalesine gönderen Frosinone oyuncusu Gabriel Calvani, Gonçalo Ramos (19. dk), Ardon Jashari (48. dk), Alfadio Cissé (60. dk) ve Christian Pulisic (68. dk) kaydetti.

Milan'ın oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu karşılaşmada Frosinone'nin tek golünü ise 25. dakikada Patrizio Masini attı.

Milan bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve dördüncü sıraya yerleşti. Kırmızı-siyahlılar, lider Lazio'nun 5 puan gerisinde bulunuyor. Frosinone ise 20 puanla yedinci sırada kaldı.

Milan erken vurdu

Konuk ekip maça çok hızlı başladı. Daha 90. saniyede Patrizio Masini'nin şutu Sankhoun Diawara'ya çarparak yön değiştirdi ve üst direğe takıldı.

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Ancak Milan kısa süre sonra skoru açtı. Luka Modric'in ara pasıyla ofsayt tuzağını aşan Adrien Rabiot, Christian Pulisic'in rahat bir gol atması amacıyla topu ortaladı, fakat Gabriel Calvani'nin müdahalesi topun kendi kalesine girmesine yol açtı.

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Milan, farkı klasik bir kontratakla ikiye çıkardı. Atak, Gonçalo Ramos'un Calvani'den topu kapmasıyla başladı. Diego Moreira, Yunus Musah'ın ara pasına koştu ve topu Rabiot'ya aktardı. Rabiot da Portekizli oyuncuyu rahat bir gol için hazırladı. Bu, Ramos'un 18 Ekim'den bu yana kulübü adına attığı ilk goldü.

Frosinone, 25. dakikada Patrizio Masini'nin golüyle maça tutundu.

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İkinci yarıda Ardon Jashari oyuna dahil edildi, Musah ise sol bek pozisyonuna kaydırıldı. Bu değişiklik anında meyvesini verdi ve orta saha oyuncusu Rossoneri formasıyla ilk golünü kaydetti.

Ramos'un uzun pasını alan Rabiot, sol kanatta koşu yapan Jashari'ye ara pası verdi. Jashari topu forvete ortalamak yerine dar açıdan sol ayağıyla sert bir vuruşla filelerin tavanına gönderdi.

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Frosinone baskısını sürdürdü. Anthony Oyono'nun Schmid'in ortasına ulaşmasını ancak Musah'ın son çaresiz müdahalesi engelledi. Ardından Ramos ağrı hissederek oyundan çıktı.

Yerine giren Alfadio Cissé de oyuna dahil olduktan kısa süre sonra gol sevincine ortak oldu.

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Gol ilk etapta ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak video yardımcı hakem (VAR) incelemesi golün geçerli olduğunu teyit etti.

Milan, Frosinone'nin bir başka korner atışının ardından geliştirdiği kontratakla skoru 5-1'e getirdi. Kendi yarı sahasında Aleksa Terzić'ten topu kapan Pulisic, ileri doğru hareketlendi ve topu ustaca Palmisani'nin üzerinden ağlara gönderdi.