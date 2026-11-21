Napoli, Serie A'nın 12. haftasında bu akşam (cumartesi) Torino'yu 1-0 yenerek yeniden galibiyet hasretine son verdi. Juventus ve Porto'ya kaybettiği, ardından Lazio ile berabere kaldığı dalgalı sonuçlarla dolu dönemi geride bırakan Napoli, ligdeki yolculuğunda önemli 3 puanı hanesine yazdırdı ve üst sıralar yarışındaki konumunu güçlendirdi.

Reklam

Maça hücumla başlayan Napoli'de Scott McTominay, 5. dakikada ceza sahasına topla girip şutunu çekti ancak top direğin yanından auta gitti ve skoru açma fırsatını kıl payı kaçırdı. Ardından ev sahibi ekip 7. dakikada korner kazandı, bu pozisyon McTominay'nin Torino kalesini tehdit etmeyen bir denemesiyle sonuçlandı. 10. dakikada Napoli, McTominay'nin önderlik ettiği hızlı bir atakla tehlikeli bir fırsat yakaladı. Topu Matteo Politano'ya aktaran McTominay'nin pasının ardından Politano direkt vuruşunu yaptı ancak kaleci Lucas Perri bu denemeyi kurtardı. McTominay ise Torino savunmacılarının müdahalesi arasında dönen topu değerlendiremedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir: Valverde'nin yanına adını yazdırdı, Barcelona üçlüsünü geride bıraktı: Real Madrid'in eski yıldızından olağanüstü rekor

De Bruyne'nin zorunlu girişi

Napoli, ardından 13. dakikada sakatlanan Antonio Vergara nedeniyle erken bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı ve onun yerine Kevin De Bruyne oyuna girdi. Napoli'nin denemeleri sürdü. Perri, 17. dakikada McTominay'nin şutunu kurtardı, 27. dakikada ise savunmacıları geçip ceza sahası içinde vuruşunu yapan Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un denemesini bir kez daha engelledi.

38. dakikada Leonardo Spinazzola'nın ortasına yükselen Hojlund'un kafa vuruşu üst direğin üzerinden auta gitti. 40. dakikada ise Torino savunması, De Bruyne'nin kafa vuruşunu uzaklaştırdı.

Reklam Reklam

İlk yarının sonuna doğru Torino öne geçmeye çok yaklaştı. Rolando Mandragora'nın 45. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Napoli'nin hücumdaki üstünlüğüne rağmen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Related Topics

İkinci yarının başında Torino, Daniel Bragança'nın yerine Nikola Vlasic'i oyuna sürdü ve konuk ekibin performansı giderek yükseldi. 53. dakikada Faslı Zakaria Aboukhlal, ceza sahası içindeki hareketlenmesinin ardından fırsat yakaladı ancak şutu kalenin yanından dışarı gitti. 54. dakikada ise Nikola Vlasic başka bir pozisyonu değerlendiremedi.

Napoli, 55. dakikada McTominay'nin şutuyla karşılık verdi ancak Perri bu vuruşu kurtardı. Deneyimli kaleci, 57. dakikada Mandragora'nın kullandığı serbest vuruşu da uzaklaştırdı. Napoli, 58. dakikada Rafa Marín ve Spinazzola'nın yerine Mathías Olivera ile Noa Lang'ı oyuna alarak çift değişiklik yaptı ve ardından öne geçirecek golü bulmak için baskısını sürdürdü.

Reklam

Bunlar da ilginizi çekebilir: Yamal'ın takım arkadaşları tartışmaların odağında: Barcelona'da alışılmadık bir bölünme

VAR onaylı gol

Kritik an 73. dakikada geldi. Lang'ın ceza sahası dışındaki McTominay'ye aktardığı topa İskoç orta saha sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı. Video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin golün geçerli olduğunu onaylamasıyla Napoli öne geçti.

Reklam

Torino son dakikalarda oyuna daha fazla hücum oyuncusu sürerek skora ortak olmaya çalıştı. Bu sırada Frank Anguissa 76. dakikada sarı kart gördü.

Konuk ekip 85. dakikada Duván Zapata'nın kafa vuruşuyla eşitliği yakalamaya yaklaştı ancak top kalenin uzağından auta gitti. Napoli üstünlüğünü son düdüğe kadar korudu ve bu galibiyetle puanını 18'e yükselterek 7. sıraya yerleşti. Torino ise 14 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.

Reklam

Bunlar da ilginizi çekebilir: La Liga'da Amerikan can simidi: Barcelona nihayet Ter Stegen yükünden kurtulacak mı?