Everton ile Chelsea arasındaki karşılaşmada bugün cumartesi günü endişe verici görüntüler yaşandı. Chelsea kalecisi Arjantinli Emiliano Martinez, Premier Lig'in yedinci haftası kapsamında Hill Dickinson Stadium'da oynanan müsabaka sırasında şiddetli bir çarpışma sonucu ciddi bir sakatlık geçirdi.

"Sky Sports" kanalına göre olay 66. dakikada meydana geldi. Bir serbest vuruş kullanılırken Martinez, Everton oyuncusu Branthwaite ile şiddetli şekilde çarpıştı ve iki futbolcu stadyumdaki endişe dolu atmosfer içinde yere yığıldı.

Branthwaite kısa sürede ayağa kalkmayı başardı; ancak Martinez'in durumunun daha ciddi olduğu görüldü. Sağlık ekibinden birçok kişi gerekli ilk yardımı yapmak üzere kalecinin etrafını sardı ve maç uzun süre durdu.

Kanal, Arjantinli kalecinin sahada hareketsiz kaldığını, sağlık ekibinin ise onu dikkatle muayene etmeyi sürdürdüğünü ve sahadan çıkarılması ihtimaline karşı sedyenin hazırlandığını belirtti. Kalecinin durumuyla ilgili endişe ve bekleyiş sürerken, çarpışmanın televizyon tekrarı yayınlanmadı.

70. dakikaya gelindiğinde 21 yaşındaki yedek kaleci Mike Penders oyuna girmek için hazırlanmaya başladı; Martinez'e yapılan tıbbi müdahale ise stadyumdaki seyircileri endişelendiren görüntüler arasında devam etti.

73. dakikada Martinez sedyeyle sahadan çıkarıldı, Chelsea de 74. dakikada zorunlu değişikliğini yaparak onun yerine Penders'i oyuna aldı.

Martinez'in oyundan çıkışını çevreleyen zor atmosfere rağmen, o an genç kaleci için tarihi bir olaya da sahne oldu. Penders, 21 yaş ve 78 günlük yaşıyla Premier Lig'deki ilk maçına çıktı ve haberde yer alan bilgilere göre müsabakada Chelsea forması altında forma giyen en genç kaleci oldu.

Martinez'in sakatlığının niteliği ve ciddiyet derecesi henüz kesin olarak netleşmedi; sağlık durumuna dair daha fazla ayrıntı bekleniyor.