Juventus, bu akşam Allianz Stadium'da oynanan İtalya Serie A'nın onuncu haftası kapsamındaki maçta Napoli'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet ritmini yeniden yakaladı ve rakiplerine güçlü bir mesaj verdi.

Bianconeri, geçen hafta Genoa karşısında aldığı yenilginin ardından taraftarıyla hızla barıştı ve Napoli karşısında önemli bir galibiyet elde ederek teknik direktörü Luciano Spalletti yönetiminde ideal bir zamanlamada eski parıltısının bir kısmına yeniden kavuştu.

Bu galibiyetle Juventus puanını 17'ye çıkararak İtalya Serie A puan tablosunda yedinci sıraya yükseldi; teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetimindeki, puanı 14'te kalan ve sekizinci sıradaki Napoli'nin üç puan önüne geçti.

Maçtaki dönüm noktası ikinci yarıda, tam olarak 70. dakikada geldi. Karim Alajbegović, topu aldıktan sonra ilerleyip ceza sahası dışından sol ayağıyla füze gibi bir şut çekerek Napoli savunmasının şifresini çözmeyi başardı.

Top, ağlarla buluşmadan önce direğe çarptı. Kaleci Meret'in müdahale edemediği bu muhteşem şut, Allianz Stadium tribünlerindeki büyük sevinç ortasında Juventus'a üstünlüğü kazandırdı.

Henüz beş dakika geçmeden Napoli yeni bir darbe aldı. Hakem, Marianucci'ye Cabal'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı gösterdi ve oyuncu kırmızı kart görerek sahadan ayrıldı; takımı kalan dakikaları on kişi tamamladı.

Juventus, rakibinin sayısal eksikliğinden yararlandı ve Jérémie Boga 87. dakikada rahmet kurşununu sıktı. Sol kanattan topu aldıktan sonra biraz içe doğru hareket edip ceza sahası dışından sağ ayağıyla muhteşem bir şut çekti ve top ağlarla buluştu.

Bu golle Juventus karşılaşmadaki üstünlüğünü perçinledi; Napoli karşısında 2-0'lık değerli bir galibiyetle sahadan ayrıldı ve Spalletti'ye, Bianconeri'yi Calcio'nun büyükleri arasındaki yerine yeniden taşıma yolculuğunda önemli bir moral desteği verdi.