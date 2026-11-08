Juventus, ev sahibi Fiorentina deplasmanından bir puanla döndü. İtalya Serie A'nın on birinci haftasında Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım 2-2 berabere kaldı.

Fiorentina'da Matteo Pellegrino, dördüncü dakikada skoru açtı. Köşe vuruşunda Pedro Gonçalves'in ortasına yükselen oyuncu, kafayla topu Juventus ağlarına gönderdi ve ev sahibine erken üstünlüğü getirdi.

Juventus, 32. dakikada Nick Woltemade ile beraberliği yakalamayı başardı. Randal Kolo Muani'nin ceza sahası içindeki pasını değerlendiren oyuncu, topu ağlara göndererek ilk yarı bitmeden takımını maça döndürdü.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Fiorentina, 54. dakikada yeniden öne geçti. Amanda Nji, Juventus ceza sahasındaki karışıklıktan faydalanarak ikinci golü kaydetti ve ev sahibini tekrar önde buldu.

Juventus pes etmedi ve Bremer, 66. dakikada köşe vuruşu sonrası kafa vuruşuyla ikinci beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 2-2 sona ererken, her iki takım da maçtan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 18'e yükselterek İtalya Serie A puan tablosunda yedinci sırada kalırken, Fiorentina ise saha ve seyirci avantajını galibiyete çeviremeyerek 9 puana ulaştı ve on beşinci sırada yer aldı.