El-Mukavlun el-Arab Stadı'nda oynanan heyecanlı bir gecede Ahli, galibiyeti elde edemedi ve Mısır Premier Ligi maçları kapsamında El-Mukavlun el-Arab karşısında zorlu bir 1-1'lik beraberlikle yetindi.

El-Mukavlun herkesi şaşırttı ve 38. dakikada yıldızı İslam Cabir'in golüyle öne geçti; ardından Ahmed Seyyid "Zizo", 57. dakikada Ahli adına beraberlik golünü kaydetti. Maçta kırmızılıların ikinci golü iptal edildi ve ciddi bir sakatlık yaşandı.

Ateşli bir ilk yarı: El-Mukavlun el-Arab, Cabir'in golüyle Ahli'yi şoke etti

Maç, Ahli'nin beklenen baskısıyla başladı. İlk girişimler, Süfyan bin Cedide'nin ceza sahası dışından yaptığı ve kaleden uzaklaşan şutuyla ve Zizo'nun köşe vuruşuyla kullandığı ve El-Mukavlun savunmasının uzaklaştırdığı tehlikeli ortasıyla geldi.

Ahli'nin hakimiyetine rağmen gerçek bir tehlike oluşmadı; 20. dakikaya kadar iki takımdan da direkler arasına isabet eden bir şut gelmedi. Ardından Amr el-Cezzar, El-Mukavlun forvetinin tamamen tek başına kalmasının ardından Ahli'yi en tehlikeli fırsattan kurtardı.

Hakem, Ömer Kemal Abdülvahid'in yaptığı faul sonrası El-Mukavlun el-Arab lehine penaltı kararı verdi. İslam Cabir bu penaltıyı 38. dakikada başarıyla gole çevirerek Ahli filelerine ilk golü gönderdi.

İlk yarı, uzatma dakikalarında Amr el-Cezzar'ın kafayla kaçırdığı ve kalenin yanından geçen beraberlik fırsatının ardından, El-Mukavlun el-Arab'ın tek golle sürpriz bir şekilde önde tamamlanmasıyla sona erdi.

Çılgın bir ikinci yarı: Ahli'nin dönüşü ve yarım kalan sevinç

İkinci yarının başlamasıyla Amr el-Cezzar ciddi bir sakatlık yaşadı ve 49. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Ahli ise hücumlarını yoğunlaştırmaya çalıştı.

Munsıf Bakrar, ceza sahası içinde Eşref bin Şarki'ye bir pas vermeye çalışıp topun sert gelmesiyle farkı yaratmanın eşiğinden döndü. Ardından bin Şarki bizzat El-Mukavlun oyuncularını geçti ve 55. dakikada Halid Abdülfettah'ın sert müdahalesinin ardından penaltı kazandı.

Zizo, bu üstünlüğü 57. dakikada El-Mukavlun filelerine Ahli adına beraberlik golüne çevirdi ve maçı başlangıç noktasına geri döndürdü.

58. dakikada İmam Aşur, 112 gün sonra ilk kez sahaya çıktı; oyuncu kırmızılılarla son maçını 2025/2026 Mısır Premier Ligi sezonunun kapanışında el-Masri karşısında oynamıştı.

62. dakikada Munsıf Bakrar, El-Mukavlun filelerine Ahli'nin ikinci golünü kaydettiğinde maç alevlendi; ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ve El-Mukavlun sonuna kadar değerli beraberliğe tutundu.

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Beraberlik golünün ardından maçın gidişatına göreceli bir sessizlik hakim oldu; iki takım da öne geçme golünü kapmak için karşılıklı girişimlerde bulundu. Gerçek tehlike ise 88. dakikada, geri dönen İmam Aşur'un El-Mukavlun el-Arab kalesinin birkaç santimetre üzerinden geçen muhteşem şutuyla geldi ve oyuncu maçı bitirme fırsatını harcadı.