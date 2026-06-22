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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Hossam Hassan, Dünya Kupası'nda yaptığı sürpriz bahsi kazandı

Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
Dünya Kupası
M. Ziko
M. Salah
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada

Yeni Zelanda karşısında gol attı ve asist yaptı

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, bugün oynanan ve 2026 Dünya Kupası finallerinin 7. grubunun ikinci turunda yer alan Yeni Zelanda maçında bahsini kazandı.

Yeni Zelanda, 15. dakikada Finn Sormann'ın golüyle öne geçti. Mısır'ın sayısız denemesinin ardından, sağ bek Muhammed Hani'nin muhteşem ortasında Zico, 59. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla Mısır'a beraberlik golünü attı.

29 yaşındaki Zico, Dünya Kupası öncesinde Rusya ve Brezilya ile oynanan hazırlık maçlarında da gol atmış ve bu, uluslararası kariyerindeki dördüncü maçında attığı üçüncü gol oldu.



Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Zico'ya güvendi, onu birçok oyuncunun önüne tercih etti ve Dünya Kupası'nda Mısır'ın Belçika ve Yeni Zelanda ile oynadığı iki maçta onu ilk 11'de sahaya sürdü.

Pyramids forması giyen Zico, Hossam Hassan’ın beklentilerini boşa çıkarmadı; hazırlık maçlarında parladı ve bugün Yeni Zelanda kalesine çok değerli bir gol attı.

Zico, aynı maçta takım arkadaşı Muhammed Salah’ın attığı Mısır’ın ikinci golünün de asistini yaptı.

İstatistik ağı “Opta”, Zico’nun Dünya Kupası tarihinin Mısır Milli Takımı’nda aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu olduğunu bildirdi.

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