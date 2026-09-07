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Video: Guardiola'yı Camp Nou'daki aşağılama gecesini Mourinho'ya hatırlatan çılgın hediye

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
P. Guardiola
Portekiz
İspanya
İtalya

İnter maçı öncesi

Valdebebas'ta José Mourinho'nun basın toplantıları hiçbir zaman sıradan geçmiyor ve Portekizli teknik direktörün her ortaya çıkışı bir filme konu olabilecek nitelikte. Ancak bugün yaşananlar, adeta bir bilim kurgu filminin bölümü gibiydi.

Eski takımı Inter Milan'la yapacağı maç öncesindeki basın toplantısının sonunda, Real Madrid'in mevcut teknik direktörü Mourinho, Valdebebas Spor Kompleksi'nin iç koridoruna doğru ilerlerken inanılmaz bir durumla karşılaştı. Gazetecilerden biri kendisine yaklaştı ve beklenmedik bir hediye sundu: maçlardan önce çimleri nemlendirmek için kullanılan türden bir su spreyi.

"El Mundo" gazetesi muhabiri Abraham Romero, sosyal medya hesapları üzerinden bizzat kendisinin belgelediği bu esprili anın ayrıntılarını paylaştı ve bu tuhaf hediyenin sahibinin kendisi olduğunu doğruladı.

Hediye anlamsız değildi; aksine Mourinho'nun kariyerinin ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en çılgın gecelerinden birine yönelik kasıtlı bir hatıraydı: Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona'ya karşı oynanan meşhur 2010 yarı final maçı.

O gün Mourinho'nun yönettiği Inter Milan (iki maçın toplamında 3-2) galip gelmiş ve Camp Nou'daki rövanşta 1-0 mağlup olmasına rağmen finale yükselmişti. Portekizli teknik adam, Camp Nou saha ekibinin kutlamasını engellemek amacıyla püskürttüğü su zerreleri arasında koşarak bu tarihi tur atlamayı kutlamıştı.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

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Su spreyi hediyesi, Mourinho ile Guardiola arasındaki mücadelenin simgesi hâline gelen o ikonik görüntüyü akıllara geri getirdi. Gazeteciden gelen yeni bir mesajdı bu: bazı geceler asla unutulmaz ve Mourinho, şu anda Real Madrid'in teknik direktörü olsa bile, hâlâ sıradan geçmeyen o mesajların yankısıyla yaşıyor.

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