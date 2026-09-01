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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Video: El Clasico'yu mu izleyecek? Martinelli, Al Hilal'e katılmak için Riyad'a geldi

Transfers
G. Martinelli
Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
Arsenal - Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan
İngiltere

Brezilyalı kanat oyuncusu, "Lider"in üçüncü yabancı transferi olacak

Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde Al Hilal'e transfer olmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Suudi Arabistan merkezli "Şarku'l Avsat" gazetesi, Martinelli'nin Riyad'a varışının ardından, sürmekte olan yaz transfer döneminde "Zaîm" ile sözleşmesini tamamlamak üzere yola çıkmadan önce özel bir araca bindiği anları gösteren bir video yayınladı.

Bu gelişme, Al Hilal'in yeni sezondaki ilk klasiği olan geleneksel rakibi Al Ahli ile Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen ve Kingdom Arena Stadı'nda oynanacak maçın başlamasına birkaç dakika kala yaşandı.

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"Thmanyah" kanallarına göre, Martinelli'nin Al Hilal ile Al Ahli arasındaki klasik karşılaşmayı izlemek için Kingdom Arena Stadı'na gelmesi bekleniyor.

Premier Lig
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Basın haberleri, Al Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusunu uzun süreli bir sözleşmeyle, bonuslar dâhil 65 milyon avronun üzerinde bir bedelle kadrosuna katmak için Arsenal ile anlaşmaya vardığını ortaya koymuştu.

Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde Al Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in West Ham United'dan ve İngiliz forvet Ollie Watkins'in Aston Villa'dan transferinin ardından üçüncü yabancı transferi olacak.

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