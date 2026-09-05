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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Video: Ebu Trika: Mourinho'nun sakinliği beni endişelendiriyor, işte o anda patlayacak

J. Mourinho
M. Aboutreika
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
Mısır
İspanya
İtalya

Firavunlar efsanesi, "Special One"un tavrına şaşkın

Mısır Milli Takımı'nın eski yıldızı Muhammed Ebu Trika, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun İspanya Ligi'ndeki ilk yenilgisini almasına rağmen yaşadığı sakinlik hâline şaşırdığını dile getirdi.

Real Madrid, La Liga'daki bu sezonun ilk 3 maçını kazandıktan sonra, dün akşam sahasında konuk olduğu Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki serüvenine Inter Milan karşısında başlamasına günler kala geldi.

Ebu Trika, "beIN Sports" ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mourinho'nun sakinliği beni endişelendiriyor. Hem maçlarda hem de açıklamalarında sakin ve bu onun tabiatına aykırı. Bir şey planladığını düşünüyorum. Patlamak için belirli bir anı mı bekliyor?"

Mısırlı analist sözlerine şöyle devam etti: "Inter Milan karşısında ne olacağını göreceğiz. Büyük kulüpler genellikle tökezlediklerinde bir sonraki maça odaklanır."

Şampiyonlar Ligi
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Real Madrid
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Inter
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Ebu Trika, Mourinho'nun mevcut sakinliğini belirli bir anda, bunun El Clasico (Barcelona karşısında) öncesinde ya da ikinci bir yenilginin ardından olabileceğini, bir kenara bırakacağını ifade etti.

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