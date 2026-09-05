Mısır Milli Takımı'nın eski yıldızı Muhammed Ebu Trika, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun İspanya Ligi'ndeki ilk yenilgisini almasına rağmen yaşadığı sakinlik hâline şaşırdığını dile getirdi.

Real Madrid, La Liga'daki bu sezonun ilk 3 maçını kazandıktan sonra, dün akşam sahasında konuk olduğu Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi, önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki serüvenine Inter Milan karşısında başlamasına günler kala geldi.

Ebu Trika, "beIN Sports" ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mourinho'nun sakinliği beni endişelendiriyor. Hem maçlarda hem de açıklamalarında sakin ve bu onun tabiatına aykırı. Bir şey planladığını düşünüyorum. Patlamak için belirli bir anı mı bekliyor?"

Mısırlı analist sözlerine şöyle devam etti: "Inter Milan karşısında ne olacağını göreceğiz. Büyük kulüpler genellikle tökezlediklerinde bir sonraki maça odaklanır."

Ebu Trika, Mourinho'nun mevcut sakinliğini belirli bir anda, bunun El Clasico (Barcelona karşısında) öncesinde ya da ikinci bir yenilginin ardından olabileceğini, bir kenara bırakacağını ifade etti.

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