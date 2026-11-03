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Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Video: Derbi şokunun ardından Inter, Feyenoord'a eşi görülmemiş bir yenilgi tattırdı

Feyenoord - Inter
Feyenoord
Inter
Şampiyonlar Ligi
Hollanda
İtalya

İnter, Şampiyonlar Ligi kapısından formasına yeniden kavuşuyor

Inter Milan, bu salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında ev sahibi Hollanda ekibi Feyenoord'u "De Kuip" stadında 3-0 mağlup ederek çıkışa geçti.

Bu galibiyet, Inter Milan'ın İtalya Serie A derbisinde komşusu ve ezeli rakibi AC Milan'a 3-1 yenilmesinden birkaç gün sonra geldi.

Inter Milan, Şampiyonlar Ligi resmi sitesinin istatistiklerine göre, Feyenoord'a lig aşamasında (ya da eski sistemdeki grup aşamasında) sahasında bir İtalyan kulübü karşısında ilk kez mağlubiyet tattırdı; zira Hollanda ekibi bugünkü maçtan önce İtalyan rakiplere karşı oynadığı altı maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Inter Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alarak 6 puana ulaştı ve puan tablosunda 14. sıraya yükseldi; Feyenoord ise 3 puanda kalarak 30. sırada kaldı.

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Inter Milan ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı; gollerin ilkine 8. dakikada güçlü bir şutla Yann Bisseck, ikincisine ise 34. dakikada kafa vuruşuyla Francesco Pio Esposito imza attı.

İkinci yarıda İtalyan ekibinin üstünlüğü sürdü; sadece 9 dakika sonra Piotr Zielinski füze gibi bir vuruşla üçüncü golü ekleyerek maçı fiilen kopardı.

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