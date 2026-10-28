Liverpool ile konuğu Chelsea arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Bugün çarşamba Anfield Stadı'nda oynanan ve iki takımı Carabao Cup (Capital One) dördüncü tur mücadelesinde karşı karşıya getiren karşılaşmada skor berabere kaldı.

Chelsea, 40. dakikada Morgan Rogers'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Penaltı, Ryan Gravenberch'in Moises Caicedo'ya yaptığı müdahalenin ardından verildi.





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Liverpool ise kısa süre sonra Cody Gakpo ile beraberliği yakaladı. Oyuncu, 43. dakikada Wesley Fofana'nın elle oynamasının ardından yine penaltıdan golü kaydetti.

Liverpool bugünkü maça, Premier Lig'de Brighton'ı 2-0 yendikten sonra çıkarken, Chelsea aynı skorla Tottenham karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı.







