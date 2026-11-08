Chelsea, Premier Lig'in onuncu haftasında pazar akşamı sahasında konuk olduğu Sunderland'e 1-0 yenildi.

Bu sonucun ardından Chelsea 16 puanda kalarak beşinci sırada yer alırken, Sunderland puanını 8'e çıkararak 18. sıraya yükseldi.

Maçın öne çıkan anlarını aktaran BBC ağı, Sunderland'in tek golünü 36. dakikada penaltıdan Le Fée'nin kaydettiğini belirtti.

Ancak penaltının Sunderland lehine verilmesi geniş tartışma yarattı. Hakem Jarred Gillett, Levi Colwill'in Brian Brobbey'i çekerek yere düşürdüğünü değerlendirdi; oysa Brobbey kaleye doğru ilerlerken iki oyuncu arasında karşılıklı fiziksel temas yaşanmıştı.

Bu sezon Premier Lig'de Sunderland'in yalnızca ikinci, tüm kulvarlardaki altıncı galibiyeti olan bu zafer, teknik direktör Régis Le Bris'nin üzerindeki baskıyı hafifletecek önemli bir moral kaynağı niteliğinde.

Buna karşılık Chelsea, Premier Lig'deki son 3 maçta ikinci yenilgisini aldı.

Kara Kediler bugün, pazar günü, dikkat çekici bir performans sergileyerek sezonun ikinci haftasında kendi sahalarında Fulham'ı 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından ligdeki ilk galibiyetlerine ulaştı.

Bununla birlikte teknik direktör Le Bris, en önemli iki oyuncusu Granit Xhaka ve Brobbey hakkında endişeli olacak; zira her ikisi de kas yaralanması yaşayarak sahadan ayrıldı.

Brobbey, özellikle Chelsea karşısında dikkat çekici bir performans ortaya koydu ve maçın erken dakikalarında Chemsdine Talbi'nin ortasına kafayla dokunup topu direğin yanından az farkla auta gönderdiğinde gole çok yaklaştı.

Brobbey'in 77. dakikada oyundan alınmasının ardından Sunderland öncelikli olarak savunma ağırlıklı bir anlayışa yöneldi, ancak rakibinden nadiren gerçek bir tehlikeyle karşılaştı.