Chelsea, cumartesi akşamı "Stamford Bridge" sahasında oynanan altıncı hafta karşılaşmasında Bournemouth'u 5-1 mağlup ederek Premier Lig'deki rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi. Ev sahibi ekibin olağanüstü bir başlangıç yaptığı ve İngiliz Jordan Henderson'ın göz kamaştırdığı maçta Henderson, hareketli bir hücum gecesinde iki gol kaydetti.

Chelsea rakibine nefes alacak fırsat vermedi; Henderson henüz birinci dakikada Cole Palmer'dan gelen pası ceza sahası içinde değerlendirerek topu ağlara göndererek skoru açtı. Ardından Morgan Rogers üçüncü dakikada muhteşem bir şutla farkı ikiye çıkardı. Bu başlangıç, erken üstünlüğü eline geçiren ve Bournemouth'un planlarını alt üst eden Londra ekibinin ateşli açılışını teyit etti.

İkinci yarının başlamasıyla Chelsea hücum baskısını sürdürdü ve Joao Pedro 45. dakikada üçüncü golü ekleyerek ev sahibinin üstünlüğünü pekiştirdi. Ardından Bournemouth, 51. dakikada Evanilson'la farkı azaltmayı başararak takımına maça dönüş için geçici bir umut verdi.

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Ancak Chelsea rakibinin bu anı değerlendirmesine izin vermedi; Joao Pedro 67. dakikada yeniden ağları sarsarak dördüncü golü kaydetti. Ardından Henderson 70. dakikada direkt serbest vuruştan beşinci golü atarak son darbeyi vurdu, böylece kişisel ikinci golüne ulaştı ve ev sahibi için kusursuz bir geceyi taçlandırdı.

Henderson'ın ikili golü, erken bir golle skoru açtıktan sonra ustaca kullanılan bir duran toptan beşli skoru tamamlamasıyla ona karşılaşmanın yıldızı rolünü kazandırdı. Palmer ise hücum üçlüsündeki hareketleri ve alan yaratmasıyla takımının açılışında önemli bir rol oynadı; bu da Chelsea'nin daha ilk dakikalardan itibaren oyunun temposunu belirlemesine yardımcı oldu.

Bu galibiyet, bir önceki maçını Brentford karşısında 3-0 kaybeden Chelsea'ye teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde önemli bir moral desteği sağlıyor; cevap Bournemouth karşısında beş golle güçlü bir şekilde geldi.

Bununla birlikte, hücumdaki üstünlük karşılaşmayı net bir biçimde belirlese de, aradan sonra bir gol yemek gözden geçirilmesi gereken bir nokta olarak kalıyor.

Diğer yanda Bournemouth, Chelsea'nin fırtınalı başlangıcıyla baş edemeyerek ağır bir mağlubiyet aldı ve özellikle karşılaşmanın büyük bölümünü belirleyen ilk dakikalardaki savunma hatalarını gözden geçirmek zorunda kaldı.

Chelsea ise saflarına güveni geri getiren büyük bir galibiyetle sahadan ayrıldı ve hücum hattının, alan ve kale önünde etkinlik bulduğunda fark yaratabileceğini kanıtladı.







