Bugün çarşamba günü "Spotify Camp Nou" tribünlerinde bir grup Mısır Ahly taraftarı ile Barcelona taraftarları arasında arbede yaşandı; bu durum güvenlik güçlerinin misafirleri stattan çıkarmak için müdahale etmesine yol açtı.

Katalan "Sport" gazetesi, çok sayıda Mısırlı taraftarın Blaugrana yandaşlarıyla çıkan çatışmalar nedeniyle tribünlerden atıldığını belirtti; haberde Katalonya bölge polisinin müdahale etmek zorunda kaldığı, ardından özel güvenlik görevlileriyle iş birliği içinde Ahly taraftarlarını Camp Nou'nun dışına kadar eşlik ettiği aktarıldı.

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Barça ile Ahly arasındaki karşılaşma, Katalan kulübünün her sezon başlamadan önce düzenlediği hazırlık turnuvası olan Joan Gamper Kupası'nın 61. edisyonunda ilkinin (2-1) galibiyetiyle sona erdi.

Mısır milli oyuncusu Hamza Abdülkerim, eski takımının filelerinde Barcelona adına 30. dakikada skoru açmış, ardından Raphinha 45. dakikada penaltıdan ikinci golü eklemişti.

51. dakikada ise Ahmed Seyyid Zizo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu Blaugrana kalesine sert bir vuruşla noktalayarak Ahly adına farkı bire indirdi.

Anthony Gordon, ev sahipleri adına üçüncü golü kaydetmeyi başaramadı; İngiliz milli oyuncusunun 90+1. dakikada kullandığı penaltıyı Ahly kalecisi Muhammed Şenavi kurtardı.

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