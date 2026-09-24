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Abobakr El Mokadem
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Video: Ashraf Bencharki Fas tarihinin en iyi oyuncusunu seçti

Zamalek SC - Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier Lig
Paris Saint-Germain - Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
1. Lig
Fas - Gabon
Fas
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
A. Bencharki
A. Hakimi
Mısır
Fransa
Fas
Gabon

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Mısırlı Al Ahly'nin yıldızı Ashraf Bencharki, Fas tarihinin en iyi futbolcusunu seçti.

Bencharki, içerik üreticisi Ahmed Gharib'in konuğu oldu. Gharib, Ashraf'a tarih boyunca Fas futbolunun efsanelerinin isimlerini sundu.

Ona "Fas tarihinin en iyi oyuncusuna geldiğimde beni durdur" dedi.

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İçerik üreticisi, Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet ve Mustapha Hadji gibi bazı Fas efsanelerinin isimlerini saymaya başladı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi'nin adını andığında ise Bencharki onu durdurdu ve onun Fas tarihinin en iyisi olduğunu vurguladı.



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