Mısırlı Al Ahly'nin yıldızı Ashraf Bencharki, Fas tarihinin en iyi futbolcusunu seçti.

Bencharki, içerik üreticisi Ahmed Gharib'in konuğu oldu. Gharib, Ashraf'a tarih boyunca Fas futbolunun efsanelerinin isimlerini sundu.

Ona "Fas tarihinin en iyi oyuncusuna geldiğimde beni durdur" dedi.

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İçerik üreticisi, Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet ve Mustapha Hadji gibi bazı Fas efsanelerinin isimlerini saymaya başladı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Achraf Hakimi'nin adını andığında ise Bencharki onu durdurdu ve onun Fas tarihinin en iyisi olduğunu vurguladı.







