Genç yıldız Arda Güler 89'da oyuna girdiği maçta 90'da tabelayı değiştirdi.

Yaz transfer döneminde katıldığı Real Madrid’de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şu ana dek fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibindeki ilk golünü attı. Real Madrid’in Celta Vigo’yu 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının dördüncü golüne imzasını atan Arda büyük bir sevinç yaşarken, EURO 2024 öncesi eski formuna döneceğinin sinyallerini verdi.

Kaleciyi çalımladı

Maçın 89. Dakikasında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil olan Arda Dani Ceballas’tan aldığı pas sonrasında kaleci Vicente Guaita’yı soğukkanlı bir çalımla geçti ve boş kaleye yaptığı vuruşla skoru belirledi. Şu ana dek ligde 30 dakika forma şansı bulan 19 yaşındaki oyuncunun ligin kalan bölümünde daha fazla forma şansı bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Real Madrid bu skorun ardından 28 maç sonunda 69 puana yükselirken takipçisi Girona’nın yedi, Barcelona’nın ise sekiz puan önünde liderliğini sürdürdü. Carlo Ancelotti’nin takımı ligde gelecek hafta deplasmanda orta sıralarda yer alan Osasuna’yı konuk edecek ve ligdeki yenilmeme serisini 90 dakika sonunda 23 maça yükseltmeye çalışacak.