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Video: Allegri, "ikinci lig" anılarıyla Napoli'yi endişelendiriyor

Venezia - SSC Napoli
Venezia
SSC Napoli
Serie A
M. Allegri
İtalya

Yeni bir yenilgi ve erken uyarı

Napoli bu sezon yaşadığı düşüşü sürdürdü ve bugün cumartesi günü oynanan 7. hafta mücadelesinde İtalya Serie A'da ev sahibi Venezia karşısında 1-0 yenilerek yeni bir mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ekibi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı ilk 9 maçın beşini kaybetti; iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Böylece Napoli, 2001-2002 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yaptı. O sezon kulüp İtalya İkinci Ligi'nde mücadele ediyordu ve İtalyan teknik direktör Luigi De Canio'nun yönetiminde ilk dokuz maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet almıştı.

Bu tablo, rotayı düzeltmesi gereken Allegri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor; özellikle de İtalyan teknik direktörün geçen sezon Milan ile takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına yol açan ve kendisine görevini kaybettiren zor bir dönem yaşadığı düşünülürse.

İtalya Serie A'da üst üste ikinci, tüm kulvarlarda ise üst üste üçüncü yenilgisini alan Napoli'nin puanı 10'da kaldı ve ekip geçici olarak dokuzuncu sırada yer aldı.

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