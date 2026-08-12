Barcelona kulübü, 2026-27 sezonu için yeni üçüncü formasını resmen tanıttı ve kulüp geçmiş yüzyılın doksanlı yıllarına bir yolculuk yaptı.

Yeni tasarım, Barcelona'nın resmi internet sitesine göre "yalnızca Barcelona'nın anlatabileceği eşsiz bir hikâyeyi: bugün kulübün renklerini savunan oyuncular olmadan önce, kulübün taraftarı olarak büyüyen gençlerin hikâyesini" kutlamayı amaçlıyor.

Yeni forma bugün, 12 Ağustos Çarşamba günü Barcelona ve Nike'ın fiziki ve çevrimiçi mağazalarında resmen satışa sunuluyor. Ayrıca 17 Ağustos'tan itibaren diğer mağazalarda da yerini alacak.

Kulübün açıklamasına göre "Doksanlı yılların ortasından ilham alan bu klasik forma tasarımı, kulübün en dikkat çekici tasarımlarından birini yeniden hayata geçiriyor. Açık yeşil ve koyu gri renkler formanın iki yanına hâkim oluyor; bu iki renk zikzaklı bir çizgiyle ayrılıyor, ortada Spotify logosu, sağ üstte Nike logosu ve arkada Barcelona Vakfı logosu yer alıyor."

Açıklama şöyle devam etti: "Forma, jakar tekniği ve yüksek sıcaklıklarda oyuncuları serin tutmak için hava akışını artıran Nike Aero-Fit teknolojisiyle üretildi."





Özel bir kampanya: Barcelona sadece bir armadan ibaret değil

Üçüncü formaya "Oyuncu olmadan önce culer (taraftar)" sloganını taşıyan bir kampanya eşlik ediyor. Bu kampanya, Barcelona ile kulübe bağlı olarak büyüyen oyuncuları, özellikle de La Masia mezunları arasındaki özel ilişkiye ışık tutuyor.

Kampanya, bu oyuncuların ilk takım oyuncuları olmadan önce Barcelona'nın renklerini giydiklerini, tribünlerden ve okul sahalarından takımı desteklediklerini ve armasını giymeyi hayal ettiklerini vurguluyor.

Kampanya, çocukluk hayallerini oyuncuların bugünkü gerçekliğiyle bağlayarak, Barcelona armasının kulübün evlatları için katıldıkları bir kulübün armasından ibaret olmadığını, aksine büyürken içlerinde taşıdıkları bir hissin parçası olduğunu teyit ediyor. Forma tanıtım videosu da Barcelona marşından alıntılar kullanarak bu fikri pekiştiriyor; bu mesajda kampanyanın kahramanlarının kulübü yalnızca sahada temsil etmedikleri, çocukluklarından beri onun taraftarları oldukları vurgulanıyor.