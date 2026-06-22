Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Video: "3 numara"... Mısır'ın zaferi, Amr Adib'in öngörüsünü doğruladı

Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır
Dünya Kupası
Mısır - İran
İran
Yeni Zelanda
Mısır
Kanada
İran
ABD

Firavunlar için hak edilen bir zafer

Medya kişiliği Amr Adib, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Pazar akşamı yayınlanan “El-Hikaye” programının bir bölümünden bir video paylaşmışlardı; Adib bu videoda, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır’ın Yeni Zelanda’yı 3-0 yeneceğini öngörmüştü.

Maç başlamadan önce yaptığı açıklamada Adib, bu maçta "üç" rakamının öne çıkacağını hissettiğini belirtti, ancak bunun ne anlama geldiğini tam olarak açıklayamadı.

Adib, “Neden sabahından beri üç rakamını görüyorum bilmiyorum. Maçtaki gol sayısı mı olacak? Mısır milli takımı üç gol atacak mı? Bilmiyorum, belki de üç oyuncu olağanüstü bir performans sergileyecek” dedi.

Bu açıklamalardan birkaç saat sonra, Mısır Milli Takımı grup aşamasının ikinci turunda Yeni Zelanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Böylece Adib'in sözleri, onun tahminiyle maçın sonucunu birbirine bağlayan taraftarlar arasında geniş ilgi odağı haline geldi.

Maçın ardından Mısırlı gazeteci, milli takımın elde ettiği galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, oyuncuların sergilediği performansı ve takımın gösterdiği mücadele ruhunu övdü.

Dünya Kupası
Mısır crest
Mısır
EGY
İran crest
İran
IRN

"X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Tarihi ve destansı bir zafer. Geriden gelip üç golle galip gelmek, Mısır milli takımının gücünü ve rekabet yeteneğini teyit ediyor."

Ayrıca şunları ekledi: “Mohamed Salah muhteşem bir maç çıkardı, Mustafa Zico yeteneğini kanıtladı, Mahmoud Hassan Trezeguet ise her zamanki performansını sergiledi; böylece milli takım, herkesin tebrik etmesini hak eden haklı bir galibiyet elde etti.”

Mısır Milli Takımı, bir gol geriden gelerek maçı 3-1'e çevirmiş, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etmiş ve grubunda liderlik koltuğunda dört puana ulaşarak turnuvanın bir sonraki turuna yükselmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

Reklam