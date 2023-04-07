Victor Osimhen & Mario Balotelli, Napoli'de beraber mi oynayacak?

- Balotelli şu anda Sion forması giyiyor
- Instagram'da Napoli'nin yükselen yıldızıyla konuştu
- Osimhen onu Napoli'de beklediğini söyledi
NE OLDU? Adana Demirspor formasıyla performansını yükselten Mario Balotelli, şu anda Sion forması giyiyor. İtalyan yıldız, Napoli'nin golcüsü Osimhen ile sosyal medyadan konuştu.
NE SÖYLENDİ? Balotelli, Instagramda soru-cevap etkinliği yaptı ve İtalyan bir taraftar onu Napoli'de görmek istediğini söyledi. Bu yorumu Osimhen'e ileten Balotelli'ye Napoli'nin yıldızından yanıt gecikmedi. Osimhen, Balotelli'ye, "Seni Napoli'de her zaman beklerim" yazdı.instagram.com/victorosimhen