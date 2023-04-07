Victor Osimhen & Mario Balotelli, Napoli'de beraber mi oynayacak?

Victor Osimhen, Mario Balotelli'yi Napoli'ye beklerken onunla birlikte oynamaya sonuna kadar açık.

Balotelli şu anda Sion forması giyiyor

Instagram'da Napoli'nin yükselen yıldızıyla konuştu

Osimhen onu Napoli'de beklediğini söyledi

NE OLDU? Adana Demirspor formasıyla performansını yükselten Mario Balotelli, şu anda Sion forması giyiyor. İtalyan yıldız, Napoli'nin golcüsü Osimhen ile sosyal medyadan konuştu.

NE SÖYLENDİ? Balotelli, Instagramda soru-cevap etkinliği yaptı ve İtalyan bir taraftar onu Napoli'de görmek istediğini söyledi. Bu yorumu Osimhen'e ileten Balotelli'ye Napoli'nin yıldızından yanıt gecikmedi. Osimhen, Balotelli'ye, "Seni Napoli'de her zaman beklerim" yazdı.