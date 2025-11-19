Victor Osimhen'in sakatlığı ne zaman bitecek?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul’a döndü. Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan detaylı tetkiklerin ardından oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandığı vurgulandı.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”

Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Taraftarların en çok merak ettiği konu, Victor Osimhen’in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği…

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre 27 yaşındaki golcünün, 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor. Bu nedenle teknik heyet, oyuncunun tedavi sürecini oldukça yakından takip ediyor.

Osimhen hangi maçları kaçıracak?

Sakatlığın boyutu nedeniyle Osimhen'in bazı karşılaşmalarda forma giymesi beklenmiyor. Gelen bilgilere göre yıldız futbolcu:

22 Kasım – Gençlerbirliği (Süper Lig)

25 Kasım – Union Saint-Gilloise (Şampiyonlar Ligi)

maçlarında sahada olamayacak.

Osimhen’den ilk açıklama: “Ciddi değil”

Milli takımdan ayrıldıktan sonra İstanbul’a dönen Osimhen, havalimanında sorulan sakatlık sorusuna, “Ciddi değil” yanıtını vererek taraftarlara moral verdi. Galatasaray’ın rekor bonservisle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki süper yıldız, bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol atarak etkileyici bir performans sergilemişti.

Osimhen’in sahalara dönüş tarihi

Mevcut tabloya göre Victor Osimhen’in sakatlığının tamamen geçmesinin yaklaşık 10–14 gün sürmesi bekleniyor.

Kulübün hedefi ise yıldız golcüyü Fenerbahçe derbisine tam hazır hâle getirmek.

Sonuç: Eğer tedavi süreci planlandığı gibi ilerlerse Osimhen’in sakatlığı 1 Aralık’a kadar büyük ölçüde toparlanmış olacak ve derbide forma giyme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.