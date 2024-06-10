Victor Osimhen için 120 milyon euro! Napoli'ye veda ediyor

Al-Ahli, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen için 120 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

Osimhen, Napoli'ye veda edebilir

Al Ahli 120 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır

Avrupa'da bir takımın bu rakamı vermesi zor

NE OLDU? Napoli bu yaz Victor Osimhen'i satmayı düşünüyor ve Nijeryalı oyuncu, İtalya'ya veda edebilir. II Mattino'nun haberine göre, Al Ahli takımdan ayrılması muhtemel olan Victor Osimhen için 120 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

BÜYÜK RESİM: Nijeryalı oyuncu, 2022-23 sezonunda 32 maçta 26 gol atıp 5 asist yaparak Napoli ile 1990'dan bu yana ilk kez Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu sezon genel formunda ciddi bir düşüş yaşadı ve yönetim kuruluyla anlaşmazlıklar yaşandı. Bu nedenle Napoli'den ayrılması muhtemel görünüyor.

DAHA FAZLASI: Daha önce Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin Victor Osimhen ile ilgilendiği söyleniyordu. Ancak Nijeryalı için en yakın seçeneklerden biri Al Ahli olarak görülüyor.

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SIRADA NE VAR? Victor Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor. Ancak önümüzdeki sezon nerede olacağına ilerleyen günlerde karar verecek.