Victor Osimhen'den Galatasaray'ın yüzünü güldüren karar

Geleceğiyle ilgili bir karar aşamasında olan Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek teklife son yanıtını verdi.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübünden gelen teklifi reddetti. Napoli ile Al Hilal arasında 75 milyon euro’luk bir anlaşma sağlanırken Osimhen, kazançlı transfer teklifini kabul etmedi. Bu gelişme, Galatasaraylıları umutlandırdı.

Gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Napoli ile Al Hilal anlaşma sağlamasına rağmen Victor Osimhen, yıllık yaklaşık 45 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a gitme teklifini kabul etmedi. Böylece Osimhen, Al Hilal'in teklifini beşinci kez reddetmiş oldu.

Fabrizio Romano'ya göre, Galatasaray, Nijeryalı oyuncuyu transfer etmek için ısrarcı olacak ve transfer yarışı sıkı geçecek.

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Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı ve oyuncuyu elinde tutmak istiyordu ancak Nijeryalının yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu ihtimal oldukça zayıftı.

Osimhen'in Al Hilal’in teklifini geri çevirmesi Galatasaraylıları ve golcüyü isteyen diğer takımları umutlandırdı. Şimdi Galatasaray için yeniden bir fırsat doğmuş durumda.

Ancak Victor Osimhen’in geleceği hala belirsizliğini koruyor.