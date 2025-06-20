Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo için bir saat bekledi!

Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo ile bir selfie çekmek için bir saat beklediğini ve CR7 ile karşılaştığında yaşananları anlattı.

NE OLDU?

Osimhen, dünya futbolunun en parlak yıldızlarına hayranlık duyduğunu saklamıyor. Tüm zamanların en büyük isimleriyle aynı sahneyi paylaşan Nijeryalı yıldız, Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar gibi efsanelerle kalıcı anılar biriktirmeye çalıştı.

OSIMHEN NE DEDİ?

Osimhen, Daddy Freeze'e verdiği röportajda şunları söyledi: “Arkadaşlarıma hep şunu söylerdim: Ronaldo, Messi ya da Neymar’a karşı oynayacağım gün... Bunlar efsane, çok sevdiğim insanlar... Onlarla fotoğraf çektireceğim. Umurumda değil, istersek maçı 10-0 kaybedelim!”

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GENEL DURUM

Napoli’nin yıldızı Osimhen, 2021 yılında Juventus’a karşı oynanan maçta Ronaldo’yla aynı sahada yer alma şansı buldu. O anı şöyle anlattı: “Ona gidip, ‘Cris, seninle bir fotoğraf çekilmek istiyorum’ dedim. O da ‘Evet tabii, soyunma odasına gel’ dedi.”

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. O anları şöyle aktardı: “[Gianluigi] Buffon beni gördü, ne istediğimi sordu. Ronaldo’nun spor salonunda çalıştığını söyledi, beni yanına oturttu. Konuştuk biraz, neredeyse 30 dakika geçti ama Ronaldo hâlâ çıkmamıştı. Tam bir saat bekledim, hâlâ antrenmandaydı.”

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sonunda Ronaldo ile karşılaştığında Osimhen onun hakkında şunları söyledi: “Kaslarına, damarlarına bakınca o an 25 yaşında sanırsınız! Bana, ‘Harika bir maçtı, böyle devam et’ dedi ve elimi sıktı."

"Ronaldo’nun yaptıklarına kimse şaşırmıyor ama gerçekten büyük bir karakter.”

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OSIMHEN İÇİN SIRADA NE VAR?

40 yaşındaki Ronaldo kariyerine hâlâ zirvede devam ediyor. Portekiz’i UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesini uzatması bekleniyor. Öte yandan Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdi ve Avrupa’dan – Manchester United gibi – dev bir kulübün hamle yapmasını bekliyor.