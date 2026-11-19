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Kanadalı millî oyuncu Jovan Ivanisevic'in transfer edileceği iddiası, VfB Stuttgart gündemindeki manşetleri belirliyor.

İlk olarak Bosna-Hersek merkezli internet sitesi Meridian Sport, Stuttgart ekibi ile Bosna-Hersek birinci lig takımı FK Sarajevo'nun Ivanisevic'in VfB'ye transferi konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Habere göre Stuttgart, stoper için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekti. Bu da Ivanisevic'i Sarajevo'nun en yüksek bedelli satış rekorunun ortağı yapacaktı. Beş kez Bosna-Hersek şampiyonu olan kulüp, bugüne kadar bu tutarı yalnızca ocak ayında Sarajevo'dan İspanya'daki Racing Santander'e 3 milyon euro karşılığında transfer olan Gürcü millî oyuncu Giorgi Guliashvili'den elde etmişti.

Jovan Ivanisevic, VfB Stuttgart'a transfer olacak mı?

Ancak Stuttgarter Nachrichten gazetesinin haberine göre Ivanisevic, Sarajevo'nun rekor satışlar listesinde Guliashvili'ye eşlik etmeyecek. Bölgesel gazeteye göre anlaşmanın tamamlandığı öne sürülen transfer zaten gerçekleşmeyecek. Haberde, söylentilerin "asılsız" olduğu ve VfB'nin Ivanisevic'i kadrosuna katmayacağı belirtiliyor.

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Hırvat kökenli 21 yaşındaki oyuncu Kanada'da doğup büyüdü. 2023'te 18 yaşındayken MLS kulübü Toronto FC'nin akademisinden Hırvatistan birinci lig ekibi NK Istra'ya transfer oldu. Ivanisevic burada kendini kabul ettiremediği için 2025'in ilk yarısında İtalya'da FC Bologna'nın U20 takımında maç tecrübesi kazandı.

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Istra'da sonrasında da çoğunlukla yedek kulübesinde oturan savunma oyuncusu, Şubat 2026'da önce kiralık olarak Sarajevo'ya gitti. Kısa sürede ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu ve geçen yaz yalnızca 150.000 euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer edildi. Ivanisevic'in sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda şu ana dek 12 maçta forma giydi.

IMAGO

Sarajevo'daki iyi gelişiminin karşılığı olarak Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsch, 21 yaşındaki oyuncuyu eylül ayında ilk kez A millî takım kadrosuna çağırdı. Ivanisevic, Şili (1-0) ve Peru (2-0) ile oynanan hazırlık maçlarında ilk iki millî karşılaşmasına çıktı.

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Marsch'tan VfB'nin gündeminde olduğu öne sürülen Ivanisevic'e özel övgü

Marsch daha sonra Ivanisevic'i özellikle överek "İyi bir hafta geçirdi, gerçekten çok iyi bir hafta. Özellikle son iki ayda onu yakından izlediğimde, değer verdiğimiz birçok özelliğe sahip olduğunu gördüm. Agresif, hücuma dönük oynuyor, topla oynamayı ve oyunun içinde olmayı seviyor" dedi. Marsch, Ivanisevic'i Guatemala'ya karşı oynanan son iki CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final maçının (3-2 ve 4-1) kadrosuna da çağırdı ve ilk maçta ona üçüncü kez millî formayı giyme fırsatı verdi.

Öte yandan VfB'nin mevcut kadrosunda stoper seçenekleri zaten yeterince geniş. Almanya A millî takımına yeni yükselen Finn Jeltsch , Jeff Chabot, Ramon Hendriks ve Luca Jaquez ile dört kaliteli seçenek bulunuyor. Ayrıca Ameen Al-Dakhil ve Dan-Axel Zagadou da ikinci planda bekliyor.

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Ancak bu geniş kadro kışın daralabilir. kicker'in haberine göre Stuttgart'ın ocak ayında transfer geliri elde etmesi gerekiyor. Hendriks'in yanı sıra Al-Dakhil de takımdan ayrılabilecek isimler arasında görülüyor. Chabot'nun sözleşmesi ise 2028'de sona eriyor; bu nedenle onun satışı da gelecek yaz gündeme gelebilir. Stuttgart'ın en yüksek potansiyele sahip stoperi olarak görülen Jeltsch'in de Real Madrid veya Barcelona gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmesi bekleniyor .