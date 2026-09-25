İspanyol gazetesi as'ın haberine göre, VfB Stuttgart'ın savunmacısı, Real yöneticilerinin listesinde yer alan adaylardan biri.

Her ne kadar yeni bir stoper arayışı çok da acil olmasa da, sonuçta teknik direktör Jose Mourinho'nun şu anda elinde Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao ve Raul Asencio olmak üzere beş önemli merkez savunma oyuncusu bulunuyor.

Ancak as, Militao'nun sürekli sakatlık sorunları yaşadığına dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncu kas sakatlığı nedeniyle bu sezon şu ana kadar hiç maça çıkmadı ve muhtemelen kasım ayı başına kadar da forma giyemeyecek. Ayrıca Rüdiger'in Real formasını daha ne kadar giyeceği de belirsiz.

Finn Jeltsch olası bir halef: Antonio Rüdiger, Real Madrid'de daha ne kadar kalacak?

Eski Alman milli oyuncunun, eylül başında DFB takımındaki kariyerini noktaladığını duyurduğu sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Rüdiger'in gelecek yazın da ötesinde Madrid'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Olası bir ayrılık durumunda, geleceği parlak bir yedek oyuncunun transfer edilmesi mantıklı olur. Real bu durumda Jeltsch için somut adım atabilir mi?

Getty Images

20 yaşındaki oyuncu kuşkusuz ciddi bir bonservis bedeline mal olur, Stuttgart ile olan sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Jeltsch, 2025'in başında 9,5 milyon euro bonservis karşılığında 2. Bundesliga ekibi 1. FC Nürnberg'den VfB'ye transfer olmuş ve Schwaben ekibinde ilk 11'de kalıcı bir yer edinmişti. Devam eden sezonda Sebastian Hoeneß'in takımında şu ana kadarki altı resmi maçın tamamına ilk 11'de başladı ve çoğunlukla ikna edici bir performans sergiledi.

Bunun ödülü olarak Jeltsch, Almanya A Milli Takımı'ndan ilk davetini aldı. Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp, 2023 U17 Dünya ve Avrupa şampiyonunu, 1 Ekim'de Sırbistan'a karşı ve 4 Ekim'de Yunanistan deplasmanında oynanacak Uluslar Ligi maçlarını kapsayan ikinci kadrosuna dahil etti. Jeltsch'i burada milli takım debutu bekliyor; bu da piyasa değerini daha da artıracaktır.