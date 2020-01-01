Vedat Muriqi'in son talibi Lazio
Son dönemlerde adı sıkça Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi ile Lazio'nun da ilgilendiği iddia edildi.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Lazio'nun golcü transferinde önceliğini Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da olan Luis Suarez'e verdiği, bu girişimden sonuç alınamaması halinde ise rotanın Vedat Muriqi'e çevrileceği belirtildi.
Haberde Muriqi için Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği ve 26 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen başka takımların da olduğu kaydedildi.
Öte yandan Lazio'nun adı PSG ile anılan Adam Marusic'in takımdan ayrılması halinde Standard Liege forması giyen bir başka Kosovalı Mergim Vojvoda'yı kadrosuna katmayı planladığı da gelen haberler arasında.