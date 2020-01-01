Vedat Muriqi'in son talibi Lazio

İtalyan medyası, Lazio'nun Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcüsünü gündemine aldığını öne sürdü.

Son dönemlerde adı sıkça Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılan 'nin yıldızı Vedat Muriqi ile 'nun da ilgilendiği iddia edildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Lazio'nun golcü transferinde önceliğini Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da olan Luis Suarez'e verdiği, bu girişimden sonuç alınamaması halinde ise rotanın Vedat Muriqi'e çevrileceği belirtildi.

Haberde Muriqi için Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği ve 26 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen başka takımların da olduğu kaydedildi.

Daha fazla takım

Öte yandan Lazio'nun adı PSG ile anılan Adam Marusic'in takımdan ayrılması halinde Standard Liege forması giyen bir başka Kosovalı Mergim Vojvoda'yı kadrosuna katmayı planladığı da gelen haberler arasında.