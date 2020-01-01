Vedat Muriqi resmen Lazio'da

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Serie A ekibi Lazio'ya transfer oldu.

, Vedat Muriqi'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İtalyan ekibi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Muriqi transferini resmileştirdi. İlk açıklamada transfere dair maddi detaylar ve kontrat süresi paylaşılmadı.

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Gün içerisinde İstanbul'dan ayrılarak 'ya giden Muriqi, havaliamında basın mensuplarına verdiği demeçte "Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim burda başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın daha büyük kulüplerinde oynamak. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım. taraftarı hakkını helal etsin. Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız." ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla takım

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, 36 maçta 17 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşmaya göre bu transferden yüzde 15 pay alacak.