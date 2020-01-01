Vedat Muriqi, Lazio'da

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Serie A ekibi Lazio'ya transfer oldu.

Vedat Muriqi için ile arasında günlerdir devam eden transfer pazarlıkları olumlu sonuçlandı.

Sky Italia'nın haberine göre taraflar bugün kesin olarak anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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26 yaşındaki forvet ise yeni kulübü ile beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muriqi görev aldığı 36 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.

Sarı Lacivertliler'in bu futbolcu yerine İsrailli forvet Eran Zahavi'yi kadrosuna katması bekleniyor.