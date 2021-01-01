Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

İtalyan basını, Lazio'da bekleneni veremeyen Kosovalı golcünün sarı-lacivertlilere geri dönebileceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile alakalı ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların adeta tadı damağında kaldığı Kosovalı santrfor, Fenerbahçe'ye geri dönebilir. İddiaları adresi ise İtalya.

Ne söylendi?

Football Italia 'nın haberine göre Lazio'ya büyük umutlarla gelen fakat bekleneni veremeyen Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.

Haberin detayında tecrübeli golcünün Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimalinin olduğu da vurgulanıyor.

Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerin, yeniden Vedat Muriqi'ye yöneldiğinin altı çiziliyor.

Vedat Muriqi, Lazio'da ne yaptı?

Kosovalı santrfor bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda dokuzu ilk 11 olmak üzere 25 maça çıktı. Vedat Muriqi, söz konusu 25 mücadelede iki gol atıp bir de asist yaptı.

Tecrübeli golcü, İtalya Serie A'da 18 maça çıkarken 1 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nde beş kez sahaya ayak basan Muriqi, hiç gol atamazken İtalya Kupası'nda ise iki maçta bir gol kaydetti.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de kaç gol attı?

Kosovalı santrfor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 18.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Lazio'ya transfer oldu.

Muriqi, Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 32 maça çıktı ve 15 gol atarken 6 asist yaptı. Ligde maç başına 1.53 gol ortalamasıyla oynayan Kosovalı golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Vedat Muriqi'nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu.